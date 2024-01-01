替代項 - SuperAnnotate
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人臉辨識搜尋引擎在線查找任何人。透過照片搜尋人員並驗證您正在與他們聲稱的人交談。
Appen
appen.com
透過澳鵬解鎖生成式人工智慧。 憑藉我們領先業界的產品、深厚的專業知識和無與倫比的全球人工智慧培訓專家團隊，打造卓越的客戶體驗。我們是您值得信賴的數據合作夥伴，幫助最具創新力的公司執行世界級的人工智慧計畫。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Microsoft Fabric
microsoft.com
將您的數據帶入人工智慧時代。 透過在單一人工智慧驅動的平台上將每個資料來源和分析服務連接在一起，重塑每個人存取、管理和處理資料和見解的方式。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深夢發生器。了解卷積神經網路透過過度處理影像和增強特徵可以產生什麼。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Roboflow
roboflow.com
只需數十張範例圖像，您就可以在 24 小時內訓練出可用的、最先進的電腦視覺模型
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信賴，為自動駕駛汽車、地圖、AR/VR、機器人等人工智慧應用提供高品質的訓練資料。
Surge AI
surgehq.ai
利用人類語言的豐富性來訓練人工智慧。使用 Surge AI 的全球資料標記人員和平台建立強大的 NLP 資料集。
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
neptune.ai
neptune.ai
在一個位置記錄、組織、比較、註冊和共享所有 ML 模型元資料。 - 隨著建模團隊的成長而實現自動化和標準化 - 與您的團隊和整個組織就模型和結果進行協作 - 使用託管、部署在本機或私有雲。與任何 MLOps 堆疊集成
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Muse.ai
muse.ai
影片的力量，讓您、團隊、創作者、會議、行銷課程變得簡單。 面向網路未來的一體化視訊平台。
Supervisely
supervisely.com
對影像、視訊、LiDAR 和 DICOM 資料集進行註釋，與世界一流的 AI 生態系統合作和訓練神經網絡
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Humanloop
humanloop.com
在一個統一平台上進行 NLP 註釋、培訓和監控的一體化平台，由主動學習提供支援。非常簡單，速度提高 10 倍。
Sama AI
sama.com
透過業界領先的數據品質釋放模型的潛力。 Sama 的整合 ML 支援的資料註釋平台具有人機互動驗證，可簡化 AI 開發，從而更快實現準確性和上市時間。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位於美國的人臉辨識軟體研究小組。 FaceMRI 是 Mac 和 PC 的最先進的人臉辨識搜尋引擎。 FaceMRI 擁有一套臉部辨識軟體，可將臉部分類為性別（男性、女性、非二元）、年齡層、年齡和種族。建立出勤圖表和分析。可透過+匯入影像+匯入影片+網路搜尋（FB、LinkedIn、Instagram）+匯入資料夾+網路攝影機和IP攝影機+物聯網和安全攝影機來提取人臉。 + USB 金鑰和外部設備 FaceMRI 利用人臉辨識的力量來解鎖影像和影片的分析。用戶可以將該應用程式下載到 Mac 或 PC 上並匯入圖像和影片。它將從影片和圖像中提取面孔和人物，用戶可以向客戶添...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
PixLab
pixlab.io
PixLab 是領先的機器視覺和媒體處理 API 獨立軟體即服務平台。我們幫助開發人員使用我們的網路和離線 SDK 實施智慧應用程式。我們的 API 功能集包括但不限於護照和身分證掃描、內容審核、臉部辨識、光學字元辨識以及許多其他 API 端點。
Openlayer
openlayer.com
最先進的平台，用於從頭開始建立高品質、值得信賴的模型。
Katonic.ai
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在無程式碼 Katonic 生成人工智慧平台上只需幾分鐘即可建立強大的人工智慧應用程式。透過生成式 AI 的力量，提高您和員工的生產力、增強客戶體驗並完成只有大型企業才能完成的事情。 * 無需編碼技能。 * 企業級安全性。 * 50+ 法學碩士可供選擇 * 根據您自己的資料進行訓練，並使用您自己的護欄。
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