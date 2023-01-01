替代項 - Successeve
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家位於加州舊金山的美國科技公司，生產用於透過 Web 式介面搜尋、監控和分析機器產生的資料的軟體。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解決方案擷取、索引和關聯真實資料Splunk 透過識別資料模式、提供指標、診斷問題和提供業務運作情報，使機器資料在整個組織中可存取。 Splunk 是一種用於應用程式管理、安全性和合規性以及業務和 Web 分析的橫向技術。最近，Splunk 也開始為 BizOps 開發機器學習和資料解決方案。
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供應用程式介面解決方案。該公司分部門收集、清理和控制客戶數據，並提供數據整合、治理和受眾管理服務。 Segment.Io 為加州的客戶提供服務。
Formaloo
formaloo.com
強大的協作平台，供團隊收集、組織和理解他們的數據。無需程式碼，只需幾分鐘即可從想法到執行！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Forest Admin
forestadmin.com
停止建立您的管理面板，我們為您準備了一個 取得管理面板並不一定很耗時。 Forest Admin 無需建立它，而是在幾秒鐘內根據您的資料產生一個管理面板。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家總部位於美國的美國公司，於 2008 年在加州聖地牙哥成立，銷售企業標籤管理、API 中心、具有機器學習功能的客戶資料平台以及資料管理產品。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
Kartra
home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
Hightouch
hightouch.io
您的資料倉儲是客戶資料的真實來源。 Hightouch 將此資料同步到您的業務團隊所依賴的工具。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Plumb5
plumb5.com
透過網路、行動裝置、電子郵件和簡訊進行全通路行銷活動。輕鬆使用推播通知和應用程式內訊息傳遞。 Plumb5 是一個即時客戶參與平台，可協助行銷人員透過智慧行銷策略保持用戶參與度並贏回用戶。人工智慧賦能行銷自動化
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶參與的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Toplyne
toplyne.io
行為線索評分平台基於第一方產品使用、CRM、計費和第三方豐富數據，可在您的自助服務管道中找到銷售管道。
Pocus
pocus.com
Pocus 將數據轉化為收入。結合您的團隊所需的所有產品使用情況和意圖訊號，確定最佳機會的優先順序並採取快速行動。 Pocus 可以幫助您根據真實的購買訊號建立管道，而不是您團隊的最佳猜測（無論是推出新徽標還是擴展現有徽標）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的行銷團隊每周可以節省 10 多個小時來挖掘數據，充滿信心地尋找並達成交易。
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI 是您的下一代 CDP（客戶資料平台），它可以即時清理、分析所有碎片資料並將其統一到一個易於使用的儀表板中。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
MSIGHTS
msights.com
推動效率、行動和問責制的數據轉換、報告和協作。
Magileads
magileads.com
我們的解決方案專為希望減少勘探時間和費用同時最大限度地增加潛在客戶的公司而設計。作為您銷售和行銷團隊的真正助手，我們分析、執行和優化您的潛在客戶挖掘，透過持續的多通路行動吸引您的未來客戶
Entytle
entytle.com
Entytle 幫助工業 OEM 提高忠誠度、減少客戶流失並從其安裝基礎中獲取終身價值。我們的 SaaS 使用 AI/ML 讓我們的用戶可以輕鬆識別、優先排序和策劃向現有客戶提供的服務。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的銷售和行銷數據，並優先考慮您的潛在客戶。所有行銷活動（電子郵件開啟、網路存取、表單填寫等）都會記錄在您的 CRM 中。銷售人員可以識別最熱門的銷售線索並更明智地進行銷售。保持銷售和行銷聯絡人 24/7 同步。透過潛在客戶評分和網路訪客追蹤找到最佳機會。可與 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等熱門行銷工具搭配使用。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 將轉換率提高 3% 以上！享受輕鬆的聯絡人收集、測驗、調查、登陸頁面和偏好中心 - 所有這些都旨在捕獲、匯聚和轉換更多零pa... 顯示更多 ty 數據！擴大您的電子郵件+簡訊行銷列表，捕獲零方數據，並透過高轉換率產品推薦測驗、參與多步驟表單、現場和電子郵件調查、登陸頁面和偏好中心來推動更多銷售。充分利用數據的力量，快速獲得個人化現場、電子郵件、簡訊和重新定位體驗的回報。 Digioh 讓行銷人員比市場上的任何平台收集更多消費者同意的零方數據，並在微觀和宏觀層面上跨所有行銷管道利用這些數據。透過推出產品推薦測驗、實施調查來了解您的客戶以及根據此資訊透過電子郵件或簡訊繼續對話...
Transitiv
transitiv.io
我們打造了全球第一個全自動、最佳化、真正開放的多通路行銷平台。
Squirro
squirro.com
連結點：發現新機會，深入了解客戶、合作夥伴和市場，發現趨勢並為您的銷售團隊提供下一步最佳行動支援。 Squirro 在預先訓練的企業就緒應用程式中即時、自動地提供這些見解。
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 幫助品牌在正確的時間透過正確的管道向正確的人傳遞正確的訊息。透過實施 100% 定制的資料集市，可以捕獲所有資料並圍繞統一的配置文件組織它們，以便個性化全渠道交互並即時提供相關、可靠和可操作的資訊。
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、機構、平台、銷售和行銷專業人士以及數據科學團隊提供 B2B 受眾數據的領先提供者。我們獨特的 B2B 數據產品可實現真正的多通路行銷，讓您能夠在您想要使用的每個平台的所有行銷管道中瞄準相同的受眾。我們專有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味著您每次都能接觸到同一個人。而且，我們提供了業界最大的受眾範圍。我們的客戶定期與我們合作來產生和啟動自訂細分和受眾。我們是提取情報並使其對您的特定業務和受眾需求有用的專家。沒有其他公司擁有比這更容易獲得的獨特業務數據。 NetWise 使用世界一流的技術和非傳統數據集為其客戶和合作夥伴提供獨特的 B2B 數據產...
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics 提供開放且整合的資料行銷基礎設施，涵蓋所有 CDP 和 DMP 用途。該平台還可用於創建資料聯盟，保證合作夥伴之間資料的不可滲透性並遵守當前和未來的法規（GDPR、Pipeda、CCPA…）。我們的技術可以在不壓縮的情況下收集每個客戶和潛在客戶資料（數億個離線和線上資料檔案），從而可以即時細分和編排多管道活動。 mediarithmics 的客戶可以加入自己的演算法來個人化平台的策略點，無論是 360° 行銷個人化還是資料貨幣化用例。我們是一家技術優先的公司，成立於 2014 年，每年都會開設國際辦事處。我們的客戶包括大型零售商、媒體集團、雄心勃勃的規模擴張企業，以...
Journify
journify.io
Journify - 可組合的客戶資料平台，可協助行銷人員收集和統一客戶資料、定義動態受眾並即時啟動他們。
Herogi
herogi.com
Herogi 是針對快速移動的大數據進行智慧自動化操作的端到端解決方案。它與第三方服務的無縫整合和內建的複雜事件處理能力為基於技術的解決方案提供了自動化智慧。 Herogi 在事件發生時關注事件數據，然後及時採取行動。其基於事件和有狀態的架構可確保對客戶的即時操作回應。
FLYDE
flyde.io
大多數企業沒有正確利用資料堆疊的力量，這可能導致每年 4-7% 的收入損失。我們建立了 FLYDE SaaS 平台，幫助已經擁有先進技術堆疊（CRM、電子商務平台、行銷自動化軟體、零售追蹤技術、數位行銷活動等）但在兩種情況下仍然經歷痛苦或緊張的消費品牌和零售商：數據分散。公司的資料來源處於孤島狀態並且彼此斷開連接。 FLYDE 是最簡單、最容易存取的客戶資料平台，能夠連接您的所有資料來源，並提供客戶控制面板，其中包含 360 度客戶群詳細視圖，您可以即時採取行動。透過上個世紀的系統進行的預測。在許多情況下，即使資料來源之間有良好的連接，企業也會透過上世紀的系統零星地部署預測模型。 FLYDE ...
DinMo
dinmo.com
在 DinMo，我們設想一個企業透過利用數據的力量蓬勃發展的世界。我們的使命是簡化資料存取、消除複雜性並促進數據驅動的文化，使團隊能夠做出明智的決策並促進成長。 DinMo 提供了一個一體化平台，可以簡化業務知識，無需儲存任何數據，因為我們直接從客戶的資料倉儲中讀取資料。這種方法允許非技術用戶無縫存取他們的數據，而不會遇到與資料倉儲相關的複雜性。透過作為業務邏輯的單一事實來源，我們確保使用者可以透過我們的生成式人工智慧技術提取智慧見解。這種創新方法無需數據分析師即可實現數據驅動的決策。此外，我們的平台使用戶能夠在沒有程式碼的情況下建立自訂細分，使用自然語言來定義目標受眾並發現隱藏的機會。為了使...
Custobar
custobar.com
您的客戶是個人。就這樣對待他們。 Custobar 讓您可以全面了解每位客戶以及他們如何與您的企業互動 - 透過他們與您見面的所有管道。我們收集您的所有客戶交易數據，並使其易於理解且可操作。
Castled.io
castled.io
使用安全鎖定在伺服器中的客戶資料創建複雜的客戶旅程和個人化參與活動。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是會話內行銷的先驅，這是領先的線上零售商在隱私至上的世界中轉化網站訪客所需的關鍵功能。使用專利的機器學習，Session AI 只需五次點擊即可預測購買意圖，使線上零售商能夠即時為每位訪客提供正確的報價，而無需個人識別資訊或第三方 cookie。了解有關電子商務行銷未來的更多信息，請訪問 www.sessionai.com。
Aislelabs
aislelabs.com
用於客戶身分和存取管理 (CIAM) 的一體化平台，具有可自訂的 Web 註冊表單、自助設定檔管理、社交登入和全功能行銷功能。透過網站、行動應用程式、現場註冊、訪客 WiFi 和任意數量的其他來源在線上和離線獲取用戶。將跨通路的客戶資料整合到一個位置。原生行銷功能，包括電子郵件和簡訊活動、豐富的調查、智慧優惠券和付費媒體廣告。具有人工智慧 (AI) 的深度學習引擎可了解行為並細分使用者以獲得高投資報酬率。專為現代客戶設計的無密碼身分管理和漸進式分析。
Splio
splio.com
Splio是一個結合了行銷自動化和忠誠度行銷的全通路行銷平台。 Splio 讓行銷人員能夠在線上和線下管理其基於交易和關係的忠誠度計劃，並根據客戶知識協調強大的行銷活動。全球有超過 500 個品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Propellor
propellor.ai
Propellor 是一個跨通路數據平台，可即時運行，同步來自 200 多個來源的所有行銷、銷售和客戶數據，並建立單一情報來源。 Propellor 是一種全新的資料分析方法。它使您可以在需要時即時存取資料。 Propellor 可協助您直觀地找到正確的數據並產生及時的分析以完成您的工作。告別圖表垃圾和繁瑣的電子表格。透過拖放資料分析，任何人都可以快速收集見解 - 無需編碼。 Propellor 正在將分析從資料科學家手中解放出來，使其在整個公司內實現民主化，並為員工騰出時間來進行策略工作。