替代項 - Successeve

DinMo

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在 DinMo，我們設想一個企業透過利用數據的力量蓬勃發展的世界。我們的使命是簡化資料存取、消除複雜性並促進數據驅動的文化，使團隊能夠做出明智的決策並促進成長。 DinMo 提供了一個一體化平台，可以簡化業務知識，無需儲存任何數據，因為我們直接從客戶的資料倉儲中讀取資料。這種方法允許非技術用戶無縫存取他們的數據，而不會遇到與資料倉儲相關的複雜性。透過作為業務邏輯的單一事實來源，我們確保使用者可以透過我們的生成式人工智慧技術提取智慧見解。這種創新方法無需數據分析師即可實現數據驅動的決策。此外，我們的平台使用戶能夠在沒有程式碼的情況下建立自訂細分，使用自然語言來定義目標受眾並發現隱藏的機會。為了使...