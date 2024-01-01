替代項 - Strell
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一個網站，用於分析不同地區和語言的 Google 搜尋中熱門搜尋查詢的流行程度。網站使用圖表來比較不同查詢隨時間的搜尋量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，這是一項顯示搜尋趨勢資料的更複雜、更先進的服務。 2012 年 9 月 27 日，Google 將 Google Insights for Search 合併到 Google Trends 中。
Google Search Console
google.com
Google Search Console 是 Google 的網路服務，可讓網站管理員檢查索引狀態並優化其網站的可見性。 2015 年 5 月 20 日之前，該服務稱為 Google 網站管理員工具。 2018 年 1 月，Google推出了新版本的搜尋控制台，並對使用者介面進行了更改。 2019 年 9 月，舊的 Search Console 報告（包括主頁和儀表板頁面）被刪除。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 網站管理員工具是一項免費服務，作為 Microsoft Bing 搜尋引擎的一部分，它允許網站管理員將其網站添加到 Bing 索引爬蟲、查看其網站在 Bing 中的表現等等。
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
Frase
frase.io
透過整合的內容優化和對話式人工智慧工具來增加自然流量、轉換率和收入。立即建立一個免費帳戶。
WriterZen
writerzen.net
一站式內容解決方案，可滿足您的數位寫作需求，從 SEO 主導的關鍵字聚集到 SERP 命中。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理團隊進度的最佳線上協作工具。簡單而強大，足以處理所有業務運營。追蹤任務、專案、客戶互動並與團隊進度保持聯繫
Surfer
surferseo.com
使用 Surfer 只需點擊幾下即可為任何網域產生內容計劃。編寫高品質且有利於 SEO 的內容，以在 Google 中贏得高位。立即註冊！
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Moz
moz.com
在全球最大的 SEO 社群的支持下，Moz 建立了使 SEO、入站行銷、連結建立和內容行銷變得簡單的工具。立即開始 30 天免費試用！
MarketMuse
marketmuse.com
MarketMuse 使用人工智慧和機器學習來幫助您制定內容策略、加速內容創建並為內容決策提供資訊。
Keyword Tool
keywordtool.io
關鍵字工具是 Google Ads 關鍵字規劃工具的 #1（免費）替代品，用於 SEO 和 PPC 關鍵字研究 ᐈ 在幾秒鐘內產生 1,000 個 ✅ 長尾關鍵字！
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而建立的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
GetGenie Ai
getgenie.ai
使用 GetGenie - 您的個人人工智慧助理，寫作和排名速度提高 20 倍。 無論是 WordPress、SaaS 應用程式或聊天機器人 — GetGenie Ai 都能協助您涵蓋各個領域、各個工作領域！
RankIQ
rankiq.com
撰寫排名在 Google 第一頁上的部落格文章。我們的人工智慧驅動的 SEO 工具集專為部落客建立。它告訴您要在帖子和標題中添加什麼內容，這樣您就可以在一半的時間內編寫完美優化的內容。我們也為每個部落格利基市場精心挑選了競爭最低的高流量關鍵字庫。
Keyword Revealer
keywordrevealer.com
Keyword Revaler 是您唯一需要的 SEO 平台。數十萬名行銷人員使用 Keyword Revealer 從數位行銷中獲得可衡量的結果。
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds 幫助您集思廣益和研究主題，以開發 SEO 優化的內容，使您成為所在領域的權威。
SiteGuru
siteguru.co
SiteGuru 抓取並分析您的網站。我們檢查您的內容、連結和網站結構，並提供可操作的提示來改進您的網站。立即開始免費試用。
GetKeywords
getkeywords.io
透過意圖分析進行本地關鍵字研究。如果搜尋引擎關注用戶行為和意圖，為什麼您的 SEO 工具仍然不..!!
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
Copysmith
copysmith.ai
Copysmith 是企業和電子商務的人工智慧內容創建解決方案。 大規模創建、發布和分發行銷內容。
SpyFu
spyfu.com
我們的行銷收入引擎可提高 SEO 和 PPC 利潤。 SEO 行銷套件、PPC 分析器、歷史數據、競爭分析、反向連結外展、無限關鍵字和網域項目、自訂報告。
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忘記最後期限。更快地找到正確的單字。 NeuralText™ 透過自動化您的寫作過程來節省您的時間、精力和思考能力。
Mangools
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Mangools 是 5 個簡單但功能強大的 SEO 工具的捆綁包，專為有效的 SEO 工作流程而設計。深受初學者喜愛，深受專業人士信賴。免費試用！
Scalenut
scalenut.com
Scalenut 為您提供了一種簡單且可擴展的方式來製作服務於您的業務目標的內容。獲得專業的創作者和人工智慧工具來幫助您超越競爭對手。
Keyword Search
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利用人工智慧增強您的廣告受眾。 KeywordSearch AI 提高了 Google 和 YouTube 廣告的投資報酬率。使用人工智慧在幾分鐘內找到最佳的商業廣告受眾，並一鍵將其同步到廣告帳戶。
SEOptimer
seoptimer.com
正在尋找最好的 SEO 審核工具來分析和評分您的網站？ SEOptimer 是網路上最好的 SEO 檢查器。改善您的網站，在搜尋引擎中排名更高，並透過精美的 SEO 報告贏得更多客戶。今天就審核您的 SEO！
Wincher
wincher.com
一款您離不開的 SEO 工具。我們幫助品牌從自然搜尋中獲得優質流量並監控其關鍵字的效果。
Brand Overflow
brandoverflow.com
Brand Overflow 提供各種行銷工具來優化和增強您的數位行銷策略的各個方面。
Screpy
screpy.com
Screpy 是一種基於人工智慧的網路分析工具，可以在一個儀表板中分析您網站的所有頁面，並與您的團隊一起監控它們。
SEOcrawl
seocrawl.com
專業人士和公司的 SEO 軟體。 透過我們的 SEO 軟體，節省時間和成本，提高結果並提高效率，這是一套 SEO 工具，可將您的 SEO 管理提升到另一個水平。
BIQ
biq.cloud
BiQ 是世界上第一個將定價民主化的 SEO 套件。探索四種不同的 SEO 工具，只需為您使用的內容付費，無需為不使用的內容付費。
Seodity
seodity.com
今天試試 Seodity。利用我們的工具並增加您網站的自然流量。改進技術搜尋引擎優化、檢查競爭、反向連結並監控排名追蹤器中的所有內容。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一個完整的 Serp 監控工具，可讓您追蹤無限的競爭對手，不問任何問題。哎呀，我們會讓您追蹤盡可能多的內容。
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seomatic.ai
大規模產生 SEO 頁面，使您的流量、潛在客戶和銷售額增加 10 倍。 透過程式化 SEO 和人工智慧自動化內容創建。
SISTRIX
sistrix.com
您在 Google 上的競爭對手只需點擊一下即可。您的不公平優勢：SISTRIX 更好的排名、更高的知名度和有效的內容。
Sitechecker
sitechecker.pro
網站 SEO 檢查器可進行快速、完整的技術審核。 取得詳細的 SEO 審核報告，其中包含有關如何改善您的網站並登上 Google 榜首的個人化清單。
INK
inkforall.com
認為你不能寫出精彩的文案嗎？再想一想！使用 INK，您可以製作原創文章、描述、標題、Google 廣告等。
Ranktracker
ranktracker.com
有效 SEO 的一體化平台。 研究關鍵字、分析競爭、檢查和監控反向連結並追蹤您的搜尋引擎排名 - 所有這些都透過一個強大的平台完成。排名追蹤器利用世界一流的資料來源來幫助您在 SEO 方面取得領先，無論您是小型新創公司還是大型機構。
Squirrly
squirrly.co
Squirrly 為創業家帶來了 Squirrly SEO、HideMyWP Ghost、Education Cloud PLUS 等工具。在企業家商店中，您將找到 Squirrly 設計的人工智慧行銷工具和線上培訓計劃。迄今為止已服務了 18,000 名付費客戶。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove 是一家跨國軟體即服務 (SaaS) 公司，為網站治理創建基於雲端的工具和服務。 Siteimprove 成立於 2003 年，總部位於丹麥哥本哈根，在奧地利、澳洲、加拿大、丹麥、英國、芬蘭、法國、德國、義大利、日本、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士等多個國家積極開展業務。美國。 2017 年，Siteimprove 的營收為 4,200 萬美元。
BrightEdge
brightedge.com
BrightEdge 是領先的 SEO 解決方案和內容績效行銷平台，可協助超過 1,700 名客戶產生更多自然流量。 BrightEdge 總部位於加州聖馬刁，在紐約、西雅圖、芝加哥、克里夫蘭、東京、雪梨和倫敦設有辦事處。立即聯絡我們以取得 SEO 演示。
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
Advanced Web Ranking
advancedwebranking.com
排名追蹤變得簡單。 每日、每周和按需提供新鮮排名。適用於桌面、行動和本機搜尋。很好地打包到白標報告中。可從任何裝置存取。
SEOmonitor
seomonitor.com
以前所未有的方式建立和追蹤 SEO 活動。
Letterdrop
letterdrop.com
內容創建和分發的自動化工作流程。 優先考慮正確的想法、規劃日曆並管理審批 • 利用人工智慧輔助的 CMS 重新調整網路研討會的用途、產生社交內容並加快寫作速度 • 針對 2023 年新的 SEO 格局進行最佳化 • 發佈到 Webflow，讓員工在 LinkedIn 上分享，並一鍵分發到十幾個管道
AccuRanker
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世界上最快的關鍵字排名追蹤器 - 為代理商和 SEO 專業人士建立的客製化排名追蹤器。
Oncrawl
oncrawl.com
SEO 平台可做出更明智的 SEO 決策。 Oncrawl SEO 平台是一個 SEO 爬蟲和日誌分析器，用於 SEO 審核，以優化搜尋引擎上的網站。將技術 SEO、數據科學和機器學習的力量結合到您的分析中，以提高您的收入和自然搜尋結果中的排名。
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ispionage.com
iSpionage 幫助數位行銷人員和數位代理商超越競爭對手。我們提供您競爭對手在數位行銷領域的行銷策略的見解：關鍵字、廣告文案、歷史廣告資料和登陸頁面。
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seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
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