替代項 - Stir

Grindr

grindr.com

Grindr 是一款針對同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒人群的基於位置的社交網路和線上約會應用程式。它於 2009 年 3 月推出，是首批針對男同性戀者的地理社交應用程式之一，此後已成為世界上最大、最受歡迎的同性戀行動應用程式。它在 iOS 和 Android 裝置上提供免費版和高級版（後者稱為 Grindr XTRA 和 Grindr Unlimited）。 該應用程式允許會員創建個人資料，並使用他們的 GPS 位置將其置於級聯中，在那裡他們可以瀏覽按距離排序的其他資料，並根據過濾器設定被附近和遠處的成員查看。在網格視圖中選擇個人資料照片將顯示該成員的完整個人資料和照片，以及聊天、發送「點擊」...