替代項 - Statsig
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Leadpages
leadpages.com
上線並透過 Leadpages 實現成長 全球小型企業的首選。 輕鬆建立無程式碼網站、高轉換率登陸頁面、彈出視窗、警報欄等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Convert.com
convert.com
A/B 測試軟體 Convert.com - 專注於使用 A/B 測試軟體、多變量測試軟體或對比測試軟體進行轉換率最佳化的代理商和電子商務公司的最佳解決方案。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
AutoOptimize
autooptimize.ai
透過自動 A/B 測試優化您的網站。 AutoOptimize 為您提供 50 個高效能範本 A/B 測試，經證明可在 90 天內將轉換率提高高達 30%。
Apptimize
apptimize.com
了解具有前瞻性思維的產品團隊如何透過 Apptimize 的行動 A/B 測試和發布管理平台推動數據驅動的成長。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速發展的人工智慧實驗、個人化和功能管理解決方案提供商，可協助企業快速增加收入。
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款網路分析軟體，用於自動設定、審核、維護和分析日常 Google Analytics 任務，以分析和優化線上行銷活動。
Kartra
home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
UserWise
userwise.io
易於使用的 liveops 工具讓您的玩家著迷。一站式對玩家進行細分、安排活動並查看結果。
Flagsmith
flagsmith.com
功能標誌和遠端配置服務。自信地發布功能；跨 Web、行動和伺服器端應用程式管理功能標誌。使用我們的託管 API、部署到您自己的私有雲或在本地運行。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Ptengine
ptengine.com
Ptengine 是一個完整的行銷和分析平台。我們幫助您真正了解您的用戶，並透過個人化內容和執行 A/B 測試來採取行動。可以免費開始使用，幾分鐘後即可開始使用。
Testeum
testeum.com
透過網路或行動應用程式提高用戶保留率、用戶體驗和可用性。 從充滿熱情的眾測試人員的全球網路中獲取用戶測試。優化您的網路或行動應用程式以獲得完美的效能。
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 測試和優化解決方案，您可以在其中對您的想法進行 A/B 測試、發現見解並個性化整個客戶旅程。
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 追蹤並優化您的線上業務。分析、漏斗、自動化、A/B 測試等。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可協助您透過訪客記錄、熱圖、回饋小工具、A/B 測試等創建高效能的使用者體驗。
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely 是一個以行動和 Web 應用程式為導向的創新發現導向平台，它將大數據分析與預測建模相結合。透過 Maxymizely，您將能夠提高應用程式的投資報酬率、提高用戶參與度和終身價值、為您的行銷活動確定最成功的定位細分，並降低應用程式的低效率。 今天，您可以註冊我們的分析平台並開始即時監控您的用戶資料。有 40 多個令人驚嘆的分析報告可以向您揭示應用程式使用者的重要趨勢。透過我們的即時免費演示，您可以查看系統報告和功能。 Maxymizely 3D分析是一種全新的使用者評估理念。 Maxymizely的演算法以用戶屬性和過去的用戶行為為關鍵部分，可以對用戶進行“評分”，並向您展...
Personyze
personyze.com
Personyze 是一個全面的個人化工具包，它使用行為定位、基於人工智慧的推薦和個人化電子郵件廣播的強大組合，為您提供在網站上和跨渠道創建引人入勝的體驗所需的一切。 Personyze 可在任何網站上運行，無論平台如何，都可以與任何 CRM、任何第三方電子郵件解決方案和任何分析解決方案集成，並附帶 Google Analytics 集成和開箱即用的內部分析。 Personyze 的第一個元件是動態定位工具，它允許您定義訪客細分，並利用Personyze 的魔力向他們展示您可以想像的任何內容，從網站上的簡單視覺編輯到有針對性的電子郵件、彈出視窗或橫幅，使用技術上可用的任何行為或使用者變數進行定...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft 是一個為開發人員打造的 A/B 測試平台。這些功能專為經驗豐富的使用者和機構而設計，速度極快且極為靈活。如果您習慣在 JavaScript 和 CSS 中進行 A/B 測試，那麼這就是您的工具！任何已經處理過網路實驗的人都知道，大多數相關實驗不能使用
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程來衡量對底線的影響。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的一切都專注於為客戶的投資帶來回報。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是線上行為個人化、人工智慧和使用者隱私的全球領導者，幫助企業提高轉換率和收入、收集更多潛在客戶，並在購物體驗期間和之後透過個人化推薦重新定位訪客。
WayMore
waymore.io
做得更多、贏得時間並取得更好的成果。與您的客戶聯繫。確保您的客戶安全。發展您的業務。發現更多！
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai 是專為行銷人員打造的易於使用的無程式碼 A/B 測試和網站個人化平台，速度極快、無閃爍、SEO 友好且安全
Figpii
figpii.com
更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
AdOptics
adoptics.com
AdOptics 提供在廣告層級運作的轉換改善服務。該服務的主要組成部分是 Google Ads 的自動化 A/B 測試。
Adalysis
adalysis.com
Adaanalysis 是一款針對 PPC 專業人士的高級工具，可協助您節省時間並毫不費力地優化大型帳戶！我們全天候 (24/7) 監控您的帳戶，並為您提供關鍵數據，這樣您就不會錯過任何機會，並可以在任何問題進一步發展之前立即做出反應。最大限度地提高您的工作效率，從您的行銷活動中獲得所需的結果，並保持對您的帳戶的控制！在我們的網站上註冊 14 天免費試用。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 電子郵件行銷軟體專為最佳效能和可擴充性而建置。體驗強大的客戶保留、生命週期和轉換。
Taplytics
taplytics.com
現代開發團隊選擇 Taplytics 來提高其發布的功能的投資回報率。我們提供零膨脹、跨平台 AB 測試和功能標記解決方案，為當今領先的應用程式和網站提供體驗。 Taplytics 正在推動企業數位轉型。我們與 Lookout、Grubhub 和 Crate&Barrel 等品牌合作，透過他們的應用程式和網站增加收入。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。高級報告：> 貝葉斯和頻率統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口...
Convertful
convertful.com
Convertful 是評價最高的潛在客戶擷取軟體，可將您的使用者轉換為新的電子郵件訂閱者或銷售。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Nosto
nosto.com
Nosto 使線上品牌能夠在每個裝置上的每個接觸點提供真實、相關和個人化的體驗。作為一個專為易用性而設計的人工智慧驅動的商務體驗平台 (CXP)，Nosto 使品牌能夠建立、推出和優化引人注目的數位體驗，而無需專用的 IT 資源或漫長的實施過程。 100 多個國家的領先品牌（例如 Paul Smith、Kylie Cosmetics、Muji、Dermalogica、Centric Brands 和 Princess Polly）使用 Nosto 來發展業務並取悅客戶。 Nosto 透過其位於紐約、洛杉磯、倫敦、考納斯、巴黎、柏林、斯德哥爾摩、薩爾斯堡、雪梨和赫爾辛基的辦事處為客戶提供支援。
Upflowy
upflowy.com
拖放工具可提高轉換率。建立一個流程來建立和優化您的表單、測驗、調查、入職流程等。
Eppo
geteppo.com
Eppo 執行值得信賴的資料倉儲本機 A/B 測試。世界一流的統計嚴謹性、特徵管理和實驗報告 - 全部集中在一個工具中。
Yieldify
yieldify.com
從現場受眾釋放更多收入。 Yieldify 是一個面向全球品牌的現場個人化平台。從瀏覽到結帳，透過客製化的現場內容吸引客戶，並提高績效。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。