想要在您的設計中添加一些優質的松鼠優點嗎？ Squircley 是您開始創建可用於徽標、圖標和背景圖像的漂亮有機形狀所需的一切。 生成器會匯出 SVG 文件，這些文件可以直接複製到剪貼簿以放入 HTML / CSS 或下載到您的計算機，以便在您選擇的設計軟體（Figma、Sketch、Framer、XD 等）中使用

網站： squircley.app

免責聲明：WebCatalog 與 Squircley 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。