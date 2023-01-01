替代項 - SpringCM

Precisely

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Precisely 是一款合約生命週期管理軟體，可協助法律部門專注於真正重要的工作。透過自動化合約起草、審批工作流程、電子簽名、智慧歸檔和監控，Precisely 使法律能夠為其組織帶來結構和真正的商業價值。我們以企業為中心的功能包括複雜的合約自動化和生成，讓您可以設定複雜的審批工作流程、發送合約以供審核和電子簽名，並將所有合約存檔在一處。恰恰成為您唯一的事實來源。我們的解決方案受到法律界的信賴，並受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航運中心等業務團隊的喜愛。