替代項 - Sprig
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台應用程式監控，重點是錯誤報告。
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可協助您在一個地方儲存、分析和協作進行使用者研究，從而輕鬆查看模式、發現客戶見解並決定下一步該做什麼。我們的客戶包括波士頓顧問集團、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
TWIPLA
twipla.com
隱私完美的 Google Analytics 替代方案。 加入超過 250 萬個網站，這些網站已經受益於完美的隱私分析和情報。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯亞電視劇，於 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。該劇由 Grace danile 編劇，由 DIL Pictures 製作和發行。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免費網路分析服務，用於追蹤和報告網站流量。 Yandex 於 2008 年推出該服務，並於 2009 年公開。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是網路上第三大使用最廣泛的網路分析服務。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用行動應用程式和超過 10 萬名熱切的參與者來有效捕捉即時視訊並輕鬆獲得見解…
Prolific
prolific.co
按需、自助資料收集。 Prolific 幫助您招募高品質的研究參與者來參與您的研究、調查或實驗。
Marker.io
marker.io
報告錯誤不應該是一件複雜的事情。將客戶和同事的網站回饋輸入您最喜歡的錯誤追蹤器，而不會讓開發人員發瘋。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Maze
maze.co
很棒的產品建立在良好的習慣之上。 使產品發現持續不斷。利用整個團隊可以收集、使用和採取行動的使用者洞察來驗證整體和日常產品決策。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Discuss
discuss.io
Discuss.io 旨在透過改變遊戲規則的生成式人工智慧洞察來擴展定性研究，是世界上最受歡迎的市場研究工具的所在地。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的時間處理數字，更多的時間發展您的業務。 使用我們的工具集（包括動態熱圖、會話記錄和即時聊天）來提高您網站的轉換率。
User Interviews
userinterviews.com
從我們超過 450,000 名經過審查的消費者和專業人士的受眾中招募用戶，或引入您自己的受眾並為任何類型的用戶體驗研究建立參與者資料庫。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co