替代項 - Spotlesslink
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉絲喜愛的個人簡介網站中建立連結的最簡單方法 - 而且是免費的！
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 縮短器，可將您笨重的連結縮短為更易於管理和使用的 URL。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
OneLinkBio
onelinkbio.com
充分利用您的 Instagram 和 TikTok 連結。建立短連結、獨特的 OneLinkBio 頁面並獲得訪客的正確統計資料。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一種 URL 縮短工具，其中包含您共享的每個連結中的重定向像素。創建強大的品牌鏈接，點擊次數增加高達 34%。
Pixel
pxl.to
Pixel 透過將連結轉變為強大的行銷工具來幫助企業脫穎而出。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是與您的團隊建立、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混亂的電子表格並在分析中獲得良好的行銷活動數據。
Dub
dub.co
開源 Bitly 替代方案。 Dub 是一款開源連結縮短工具，具有內建分析功能和免費的自訂網域。
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny 可協助您建立、追蹤和分析與您的品牌短連結的每次互動。 微小特徵： * 連結縮短 * 品牌域名 * 自訂短連結 * 即時分析 * 連結變化 * 地理連結 * 重新定位像素 * 深度資料轉換 * 安全的資料保險庫 * 更改連結 * 404監控 * 插頁式彈出視窗 * Chrome 擴充
Onelink.to
onelink.to
透過 onelink.to 所有應用程式商店簡化應用程式下載
cutt.ly
cutt.ly
體驗對您的短連結的完全控制 完整的 URL 縮短平台、連結管理、連結分析、深層連結、QR 程式碼產生器和 Bio 中的連結。輕鬆縮短、品牌化、管理、追蹤和分享您的連結。
GoLinks
golinks.io
直覺、安全、可連結、由團隊分享。 GoLinks® 透過名為 go/links 的令人難忘的短連結幫助團隊快速尋找和分享訊息，從而提高工作效率。
Incises
incises.com
多合一連結工具 - Incises.com。進階連結工具，可在任何頁面上新增號召性用語、生物連結、單一連結上的多裝置/地理定位和網址縮短器。
Upslash
upslash.io
透過易於記憶的短連結（稱為「go links」）幫助團隊快速尋找和分享資訊。
Tapper
tapper.ai
Tapper 為現代行銷團隊提供了每個行銷活動的智慧連結。品牌連結、重新導向、重新定位、深層連結、A/B 測試受眾，並在平台和管道上精確衡量行銷活動的效果。
T.LY
t.ly
T.LY 是世界上最短的連結縮短服務，用於追蹤、品牌化和共享短 URL。
RetargetKit
retargetkit.com
只需點擊幾下，即可追蹤您的點擊次數和轉換率、收集潛在客戶、為您的聯盟產品一體化平台建立網頁。
Linkly
linklyhq.com
Linkly 允許您將任何連結設為追蹤連結。 Linkly 讓連結追蹤和重定向變得容易。透過重新導向、重新導向等創造簡單、美觀和品牌化的內容。 您可以新增重定向像素、轉換追蹤、自訂網域、按位置或裝置進行智慧型重新導向、連結輪替並建立精美的視覺化報告。 Linkly 與 Google Chrome、Google Sheets 和 Zapier 整合。
y.gy
app.y.gy
創建簡短且令人難忘的連結以提高轉換率 將長而複雜的鏈接變成短而令人難忘的鏈接，您可以在電子郵件、社交媒體等中使用它們。 * 使用 y.gy 或您自己的自訂網域。我們提供使用您自己的自訂短連結或 y.gy 短連結的選項。 * 使用自訂結尾自訂您的連結 可以使用自訂後綴自訂鏈接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 透過 y.gy 簡單 API 以程式設計方式建立連結。
Urless
urless.com
Urless 是一項服務，可將長連結減少為更易於管理和使用的 URL，並使用強大的工具進行構建，以幫助您發展和保護您的品牌。它為二維碼產生器提供分析功能，用於追蹤、建立登陸頁面、數位名片等。
Trotto
trot.to
Trotto 是您即時、直覺的數據。盡快存取、搜尋和分享團隊資源。 Trotto 允許員工使用 go 連結；使用令人難忘的關鍵字（go/HR 或 go/code）縮短任何 URL。記得要去哪裡，無需查看舊書籤或訊息，快速輕鬆地與他人分享。
tomly.io
tomly.io
Tomly.io 是下一代正品品牌短連結。 創建獨特、有意義的短連結來定義您的品牌形象、提高參與度並提高點擊率。 讓您的客戶知道您的企業共享了該 URL，並使您共享的連結有意義，以提高參與度。
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in 是一個充滿活力和創新的線上平台，可幫助個人、企業和影響者優化他們的線上形象。我們的尖端解決方案包括連結縮短、簡介頁面和二維碼生成，所有這些都旨在簡化您的數位行銷工作。無論您是希望最大化 Instagram 簡介的社群媒體愛好者，還是旨在提高其線上知名度的企業，Shotcut.in 都能提供您所需的工具和資源。與我們一起塑造線上互動的未來，輕鬆與您的受眾建立聯繫。透過 Shotcut.in 提升您的數位形象。
RedirHub
redirhub.com
RedirHub 是一個簡化個人和企業網站管理的平台。我們的創新工具可以輕鬆重定向 URL、監控網站流量和管理網域。無論您是企業家、行銷人員還是網頁開發人員，RedirHub 都能為您提供線上成功所需的解決方案。產品與服務： URL 重新導向服務：將流量從舊 URL 無縫重新導向到新 URL。網站分析：監控網站流量、使用者行為和轉換率。 SSL 憑證管理：使用我們易於使用的 SSL 憑證管理工具確保您的網站安全。
Pinggy
pinggy.io
Pinggy 提供到本地主機的安全隧道，以便輕鬆分享您的網站或應用程式。建立到您的 Mac/PC 的 HTTP、TCP 或 TLS 隧道，即使它位於防火牆和 NAT 後面。無需配置雲端或伺服器來託管您的網站或應用程式。 Pinggy 提供了強大的 TUI 和 Web 偵錯器，用於即時監控和偵錯傳入的請求。
LinkerFit
linkerfit.me
一種多功能連結縮短器，提供一系列強大的功能。它允許您快速將長 URL 縮短為簡潔、可共享的連結。此外，它還提供創建二維碼的功能，使用戶可以輕鬆使用智慧型手機存取您的內容。 LinkerFit 平台的突出功能之一是能夠創建專為社交媒體簡介設計的連結。您可以優化您的生物鏈接，以增加特定登陸頁面或行銷活動的流量。這些連結可以使用追蹤參數進行自訂，使您能夠有效地監控和分析用戶參與度和轉換率。為了增強您的追蹤能力，LinkerFit 平台還支援像素追蹤。透過將追蹤像素整合到縮短的連結中，您可以獲得有關使用者行為的寶貴見解，例如點擊次數、地理位置和推薦來源。這些資訊可以幫助您完善行銷策略並做出數據驅動的決...
Katana Run
katana.run
Katana.Run 是一個數位 URL 縮短平台，旨在簡化和優化將長連結轉換為簡潔、可分享 URL 的過程。它的功能超出了基本的連結縮短範圍，提供了連結自訂、整合連結庫以及修改先前縮短的連結的目標等功能。 Katana.Run 的創建目的是提供全面且用戶友好的解決方案，旨在滿足部落客、行銷人員和其他經常管理和分享網路連結的數位專業人士的需求。該平台現可透過 Apple Store 和 Google Play 訪問，為廣大用戶提供便利。
Bitelink
bitelink.co
歡迎來到 Bitelink – 連結管理領域的創新與便利的結合。告別繁瑣的 URL，迎接充滿活力的時尚、可分享資源！ 為什麼選擇比特聯？ * 輕鬆將長而複雜的 URL 轉換為簡潔、強大的連結。 * 創建可自訂的二維碼，以時尚的方式彌合線上和離線狀態之間的差距。 * 透過強大的分析深入了解您的連結效能，獲得寶貴的見解來完善您的策略。 * 透過我們創新的 Link-in-Bio 解決方案，讓您的重要連結在一個動態中心中井井有條並可訪問。 Bitelink 旨在提升您的線上形象、簡化您的分享並釋放新的可能性。
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io 允許您透過吸引人的號召性用語、重定向像素來縮短、品牌化和優化您的URL 鏈接，從而提高您共享的鏈接的投資回報，並將您共享的每個鏈接轉變為品牌資產。 它可以執行以下操作： * 為您分享的每個連結添加完全品牌化的號召性用語：節省編寫自己的共享內容的時間，在網路上查找相關內容並向其添加強大的可自訂號召性用語廣告並透過短連結分享。 * 強大的一體化品牌連結管理系統：完全控制您的連結並將其轉化為品牌資產。縮短 URL 並使用自訂別名和網域來改善和建立信任，並為您帶來更多流量。 * 重新定位點擊您分享的任何連結的任何人：想像一下，當人們從電子郵件或您分享內容（包括社交媒體）的任...
URL180
url180.com
釋放您的數位化存在的力量。 重新吸引您的受眾，產生有價值的潛在客戶並透過內容獲利。縮短 URL、建立生物連結頁面、自訂 QR 代碼、電子名片連結、文件連結等。
Teenyfy
teenyfy.com
易於理解的 URL 縮短器和連結管理平台，具有品牌 URL 和眾多亮點以及持續調查的實質內容。我們的短連接知道某人如何、何時何地點擊或聯繫您的縮寫連接等等。
ShortSwitch
shortswitch.com
自訂 URL 縮短服務，讓您可以使用自己的網域或子網域。您的用戶會知道他們正在點擊值得信賴的鏈接，因為這是您的網域。只有您的授權使用者才能在您的短 URL 服務上建立連結。您的網域將顯示在推文中，而不是其他人的短 URL 服務中。 在我們的管理介面上監控和分析您的短網址的統計數據，並透過我們的 API 提供新服務。
OutLynk
outlynk.com
Outlynk 是一個 100% 免費的平台，可讓您建立個人化且易於自訂的頁面，其中包含您想要與受眾分享的所有重要連結。它可以在 Instagram、TikTok、Twitch、Facebook、YouTube、Twitter 或 LinkedIn 等社交平台上使用，或者您也可以使用它來幫助發現您的作品、品牌或業務。設定Outlynk Premium 帳戶並新增所有連結後，只需複製您唯一的Outlynk URL（即owsm.ly/yourname）並將其貼上到您的Instagram 或Twitter 個人簡介的「網站」欄位中，或在以下位置分享： Facebook 貼文和 YouTube 影片。...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink 是一個提供一系列工具的平台，使數位行銷人員能夠充分利用他們的工作。該平台提供了實際有效的不同類型的數位行銷工具。 透過這款數位行銷軟體，您可以存取無限的二維碼、精美的個人資料頁面、關鍵字和 URL 縮短器。這還不是全部。該平台還提供像素管理和多種行銷技術等功能，幫助您將行銷從低於平均提升到優秀。 該產品的創始人認識到需要擁有合適的工具來在線行銷您的業務，因為它提供了各種強大的數位行銷工具來幫助您取得成功。
once.to
once.to
Once.to 是一款現代、高效能、功能豐富的URL 縮短器（連結縮短器），提供廣泛的點擊追蹤和連結分析、定位規則、UTM 參數追蹤、A/B 測試等。它還可以使用Zapier自動化輕鬆與其他服務整合。
Neontools.io
neontools.io
Neontools 是一個免費的 8 合 1 線上行銷工具箱，讓每個人都可以使用數位工具。包括標籤分析器、短連結建立器、微型登陸頁面等 - 您的企業的所有重要行銷工具都集中在一個地方。
UTM Link
utmlink.io
使用 UTMLink.io 建立、管理、追蹤和分享您的品牌短連結。讓您的客戶放心點擊您的品牌連結。 為數據驅動的機構和行銷人員提供支援： * 快速+萬無一失的連結創建 * 自動品牌短鏈接 * 最佳實務預設 * 新增圖像+私人註釋到您的鏈接 * 搜尋、過濾和排序您的連結
Uplifter
uplifter.ai
建立防彈 UTM 連結來追蹤您的所有行銷活動。 將可靠的資料傳送到 Google Analytics 和 Adobe Analytics 中。 將這些數據轉化為可行的見解。 Uplifter 減輕了分析工作的負擔，幫助行銷人員更快採取行動。 Uplifter 由英國最大的獨立數位分析顧問公司 Mezzo Labs 開發。
TLinky
tlinky.com
歡迎使用 TLinky - 終極連結管理解決方案！ 在 TLinky，他們幫助個人、行銷人員和企業優化其線上形象並簡化其行銷活動。借助這些一體化平台，您可以無縫管理、追蹤和共享鏈接，確保您的受眾獲得最佳體驗。 * 短連結：創建易於記憶和共享的品牌和自訂短連結。告別又長又亂的網址，讓您的連結脫穎而出。 * 二維碼：產生動態二維碼，以提高參與度並增強客戶體驗。無論是您的網站、產品或宣傳資料，二維碼都開啟了一個充滿可能性的世界。 * 生物連結：策劃一個令人驚嘆的互動式生物頁面，在一個地方展示您的所有重要連結。優化您的社群媒體資料，讓您的受眾更輕鬆地探索您的內容。 * 分析與見解：獲得有價值...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me 是一款用於縮短 URL 或減少連結的免費工具。使用我們的 URL 縮短器創建縮短的鏈接，使其易於記住。 * 輕鬆縮短：Goo-Gl.me 簡單快捷，輸入長連結即可獲得縮短的連結。 * 統計：檢查您的縮短網址收到的點擊量。 * 免費且無限制：您可以透過您的個人帳戶免費添加無限數量的連結。
Foxly
foxlyme.com
Foxly 是一款連結縮短工具，包含眾多功能，可讓您自訂縮短的連結並創建完美的號召性用語，並且能夠在您與追蹤者分享內容時追蹤追蹤者並與之互動。 它從點擊開始。您不需要讓您的技術團隊參與，Foxly 將為您處理所有技術設定。選擇最適合您的域名，只需點擊幾下，我們就會為您啟動並運行品牌連結。包含您的品牌名稱的縮短的 URL 可以提供強大的品牌知名度並且易於記住，從而實現最佳的品牌成長。 URL縮短器的優點 簡單快速的 URL 縮短 建立您自己的自訂 URL 建立生物連結以連接所有社交媒體用戶 查看所有已建立的連結的完整分析 每個短連結的二維碼產生器 URL 縮短器、連結管理、連結分析、Q...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io 是一款具有內建分析功能的新型自訂 URL 縮短器。您完全應該考慮切換到它，因為它： * 快如閃電， * 隨附額外的工具，如動態二維碼產生器、虛擬名片管理器等， * 保護您的資料隱私， * 具有精細的數據分析功能， * 每月僅需 10 歐元。
Tapz
tapz.in
透過 Tapz 進行互動，將您的網站訪客轉化為客戶，並使用促銷工具、社交分享小工具和社交聊天平台來增加受眾。
lc.cx
lc.cx
Lc cx 是一個簡單且強大的連結建立和管理行銷平台，可讓您使用您的品牌名稱或我們的 URL 縮短器來建立、發布和分享到您社群的短連結。 一款滿足您所有需求的工具：自訂網域、路徑自訂、分析報告、行動定位、地理定位、QR 程式碼範本、大量建立、視覺連結（元OG）、過期連結、生物網站（連結頁）、重新定位像素、API、標籤、註釋、資料匯出、RGPD、幫助中心、保護和聲譽。 企業進階功能：工作區、角色分配、活動和使用日誌、場景（自動化規則）、目的地監控、2FA 強制。
Cutmy
cutmy.link
透過建立動態連結、二維碼和個人簡介頁面來增強您的行銷活動並獲得即時分析。 您需要的功能： * 自訂登陸頁面 * CTA 疊加 * 事件追蹤 * 智慧定位 * 追蹤一切 * 團隊管理 * 品牌域名 * 活動和管道 * 開發者API
Socxly
socxo.com
首創的一套自然社群媒體行銷工具可幫助您擴大影響力、在媒體上更好地展示您的內容、追蹤和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可將您共享的連結轉換為智慧連結。 當然，您可以使用 Socxly 縮短連結。但背後還有更多內容：透過編輯和創建更好地呈現。 * 社群卡：社群媒體上的用戶主要點擊您貼文中的圖像。透過在社交媒體上單獨發布圖像和鏈接，您會失去點擊歸因和流量。 Socxly 可讓您使用自己的自訂圖像將圖像發佈為可點擊的社交卡。 * 透過品牌化來擁有連結：不要發布帶有通用網域的鏈接，而是使用您自己的品牌、活動和上下文以及您自己的網域。編輯並更改連結的後半部分，使它們與您所做的分享相關。 * 使...
Delivr
delivr.com
自 2008 年以來，這是一款值得信賴、隱私至上的動態二維碼產生器，適用於互聯包裝、智慧標籤、印刷和廣播媒體以及 DOOH 廣告。動態二維碼具有超能力和幾乎無限的可能性。在單一儀表板中建立、管理和追蹤動態 QR 碼和連結所需的一切。美好的事情從這裡開始。 Delivr 是一家以人為本的軟體和服務公司，幫助品牌將周圍世界的受眾與數位和空間體驗聯繫起來。我們的觸發無關平台簡化了與媒體、物件、事物和地點的互動。我們的平台利用我們的產品套件、超級簡單序列化、GS1 數位連結和智慧連結路由來匯集體驗，鼓勵品牌與其受眾之間建立更深層的情感聯繫。
LinkMngr
linkmngr.com
LinkMngr 是完整的連結管理解決方案，可讓您的連結發佈出去！它使共享變得快速而簡單。這意味著您的品牌將獲得更多流量，為您帶來大量新客戶。 LinkMngr 不僅僅是一個連結縮短工具。查看功能並確保您的連結支持您的品牌。 * 連結縮短器 * 連結重定向 * 分析 * 團隊協作 * 自訂連結 * 多個域名
Shylnk
shylnk.com
免費提供具有進階功能的 URL 縮短器。它還具有鍍鉻擴展。
Lnnkin
lnnkin.com
Lnnkin 是一款免費增值 URL 縮短工具，可為企業提供獨特的品牌短連結以及縮短連結的分析。 Lnnkin 的主要目標是透過提供安全的短連結來改變網路與網站連結的交互方式，這些短連結可以輕鬆共享並透過特殊的分析演算法進行監控。我們努力確保公司獲得他們真正應得的曝光度。我們的優勢在於我們以創新的方式產生簡短而獨特的 URL，取代長連結而不降低其有效性。您是否希望利用短連結功能來增強您企業的品牌形象並提高轉換率和銷售？我們已經為您提供了保障。好吧，您不需要直接相信我們，只需嘗試我們的 URL 縮短服務並親自看看。
Shorten.REST
shorten.rest
URL 縮短器 RESTful API * 只需幾分鐘即可啟動並運行，無需銷售電話或演示 * 適用於您所有網域的免費 SSL 證書 * 創建無限的品牌短網址 * 追蹤每個 URL 的無限點擊次數 * 企業級負載平衡、限制和跟踪 * 透過 Zapier 與 5,000 多個應用程式集成 * 即用即付或訂閱並節省計劃 * 為企業和企業量身訂做定價 * 非營利組織和教育機構的友好定價 * 地方政府專屬官方.fyi 域名！ 永遠不會有咄咄逼人的銷售電話、會議或電子郵件。 這是一個由開發人員為開發人員構建的出色 SaaS 服務。
JotURL
joturl.com
10 種產品合而為一 強大且有效的行銷工具旨在提高您的入站行銷結果和轉化，並提供最佳用戶體驗：虛榮網址/再行銷/轉化/號召性用語/深層連結/輕鬆深層連結/InstaURL/WhatsURL/計時器/監視器/旋轉器/平衡器/二維碼/團隊合作。
Terminus.app
terminusapp.com
建立、管理、協作和分享您的追蹤 URL。您的所有標籤和 URL 都集中在一處。 * 一致地執行您的 UTM（或 CID）標記規則 讓您的 Google Analytics、Adobe 和其他報告更加準確和富有洞察力：強制使用小寫、限制 UTM 參數的長度、禁止某些字元、替換空格、驗證 URL、所需的 UTM 參數。鎖定 utm_medium 和 utm_source 值，管理複雜的 UTM 約定 * 批次 UTM 建構器，用於建立具有多個 UTM 程式碼的 URL 根據您的 UTM 分類進行配置。專為高生產力團隊打造：建立大量 URL，並根據約定進行自訂。 * 輕鬆、一致的 UTM 追蹤...
Jelly URL
jellyurl.com
Jelly URL 是下一代連結縮短器，能夠安排連結目標的變更。使用 Jelly URL，您可以建立自訂連結、新增自訂網域、產生 QR 程式碼、啟用 UTM 追蹤、排程對連結的變更等等！ Jelly URL 是一款用於建立和管理連結的一體化工具。
Bitly.Pk
bitly.pk
最佳 URL 縮短服務。為您的企業創建免費的無限短連結。您可以在 bitly.pk 上建立和分享具有自訂網域的品牌鏈接
Replug
replug.io
透過吸引人的號召性用語、重定向像素、品牌連結和強大的分析來縮短、追蹤和優化您的連結。
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL 縮短器是一款一體式連結管理平台。具有品牌網域名稱和 API 的最佳自訂 URL 縮短器。帶有二維碼和高級分析和報告的個人化虛榮短連結。機構專用實例選項。