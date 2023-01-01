替代項 - Spotify

Wynk Music

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Wynk Music 是一款音樂串流媒體和下載應用程序，適合各種心情！從 Rahman 到 Rihanna，它擁有超過 280 萬首歌曲，涵蓋印度和國際音樂。在Wynk Music 應用程式上串流和下載歌曲，並從其龐大的音樂庫中發現音樂，涵蓋多種流派，包括寶萊塢、流行、搖滾、Bhangra、虔誠、Bhajans、快樂、悲傷、浪漫、派對、寒冷、愛情和舊復古。此外，還可欣賞旁遮普語、博傑普里語、拉賈斯坦語、馬拉地語、孟加拉語、卡納達語、古吉拉特語、泰米爾語、泰盧固語、馬拉雅拉姆語和所有其他南印度語言等地區語言的音樂。總之，我們有適合各種口味的音樂！ 從我們專門為您策劃的各種播放清單中享受無限的音...