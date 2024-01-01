替代項 - Splunk

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Lexer 客戶資料和體驗平台 (CDXP) 是您洞察驅動行銷、銷售和客戶服務的一體化中心。透過即時維護並可在所有平台上存取的豐富的單一客戶視圖，您可以真正了解並吸引客戶，從而推動利潤成長。 Lexer 的入職、實施和策略諮詢服務將有助於填補您團隊資源的任何空白，以確保 CDXP 順利、成功的採用。客戶資料平台 > 透過業界最簡單的整合之一，Lexer 的 CDP 將輕鬆組合、清理、標準化和豐富您的數據，形成可操作的客戶單一視圖。我們的工具和團隊將透過人工智慧驅動的預測分析、第三方數據豐富和有針對性的客戶調查來幫助提高您的客戶智商。行銷 > Lexer 的行銷解決方案使您能夠快速識別適合您的行...