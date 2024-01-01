替代項 - Spica Media

Livereach

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透過一個強大的平台發現、視覺化和使用社交內容和數據。 透過 Livereach® 社交雲，品牌、企業和政府客戶可以將其最具影響力的內容和用戶帶到表面，從而在從電子商務到大型店內展示和時事通訊活動的所有接觸點上創造引人入勝的體驗。 社群內容雲： 聚合、過濾和分析真實的使用者生成內容和品牌內容。透過強大的工作流程和圖像識別自動選擇內容。請求任何行銷管道的內容使用權。 社交電商： 透過在最具吸引力的用戶生成內容和品牌內容中標記您的產品，打造視覺上引人注目的電子商務體驗。 社群網站： 建立引人入勝的社交中心和微型網站，透過客戶、粉絲和訪客的眼睛展示您的世界。 參與度展示： 為大幅面展示創造引...