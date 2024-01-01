替代項 - SOLINK

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Alarm.com 是智慧互聯物業的領先平台。數百萬人依靠 Alarm.com 的技術從任何地方監視和控制他們的財產。我們的平台以安全和遠端監控為中心，滿足廣泛的市場需求，並為越來越多的物聯網 (IoT) 設備提供基於應用程式的控制。 我們的安全、視訊監控、智慧自動化和能源管理解決方案可透過我們由北美和全球數千家專業服務供應商組成的網路提供。 Alarm.com 的普通股在納斯達克交易，股票代號為 ALRM。 Alarm.com 憑藉其員工文化以及我們每天為開發新技術並將其推向市場所做的有意義的工作而獲得了「最佳工作場所™」獎，這些新技術將使數百萬人更加安全，並幫助他們更有效地使用能源。我...