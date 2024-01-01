替代項 - Soleadify

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LinkedIn Sales Navigator
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Apollo.io
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Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Hunter.io
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Hunter 是尋找和驗證專業電子郵件地址的領先解決方案。開始使用 Hunter 並與對您的業務重要的人建立聯繫。
Similarweb
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Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Nimble
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CRM 不僅適用於銷售人員。 適合您整個團隊的以關係為中心的 CRM。易於使用，適用於 Outlook/Gmail 收件匣、社群媒體、網路。
Signals
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將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Snov.io
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更多線索。更多銷量。更多收入。 透過可帶來成長的銷售工具箱和 CRM 平台，擴展您的業務並更好地吸引潛在客戶。
Clay
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從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
Reply.io
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Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Seamless.AI
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排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
RocketReach
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您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Mailshake
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在短短 5 分鐘內透過電子郵件、電話和社群媒體建立銷售推廣節奏。起價為 59 美元/月。
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Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
FullContact
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FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Skrapp.io
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Skrapp.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們的軟體將公共數據轉化為先進的勘探電子郵件工具，以幫助專業人士進行電子郵件行銷和外展活動。
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Icy Leads 是一款功能齊全的冷外展工具包，可協助您產生高度針對性的銷售線索清單、發送冷電子郵件序列，並在一個儀表板下預訂與理想潛在客戶的更多會議。
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使用 Growbots 完全自動化您的外放銷售流程。勘探和外展集中在一處。我們與 Salesforce 和 HubSpot 整合。
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CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
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Owler 是一個擁有超過 500 萬用戶的商業智慧平台，可提供有關您的關鍵潛在客戶、帳戶和客戶的資訊。輕鬆存取超過 1500 萬家私人和上市公司的即時數據，讓您可以透過各行業公司的即時更新在競爭中保持領先！ Owler Max 為您提供帳戶級洞察、聯絡資料和銷售觸發因素，您需要這些資訊來加速和簡化銷售流程並贏得更多收入 - 所有這些都在一個平台上完成。
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Dealintent 使用人工智慧來揭示買家個性並產生個人化的數位銷售室，從而激發買家興趣並識別銷售管道中的高意向交易
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Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。