替代項 - Social Snowball

Target Circle

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Target Circle 是一款功能強大的合作夥伴行銷軟體，適用於廣告主、代理商和網路。它允許您的團隊建立、追蹤、管理、分析和優化您的聯盟計劃。該平台旨在有效地經營您的所有合作夥伴，包括附屬機構、影響者、行動應用程式、客戶和媒體買家。其精確的受眾群體定位以及自動合作夥伴計費和付款意味著您的合作夥伴管理變得輕鬆而聰明。此外，您可以從第一天起就透過連接數以萬計的預先整合的 Marketplace 合作夥伴來提升您的計劃。