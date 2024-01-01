替代項 - Snowplow
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯亞電視劇，於 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。該劇由 Grace danile 編劇，由 DIL Pictures 製作和發行。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的時間處理數字，更多的時間發展您的業務。 使用我們的工具集（包括動態熱圖、會話記錄和即時聊天）來提高您網站的轉換率。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Woopra
woopra.com
分析並視覺化從首次行銷接觸到產品使用的整個客戶旅程。立即註冊我們的免費方案。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
flowpoint.ai
flowpoint.ai
分析很難。 我們讓一切變得簡單。 利用人工智慧優化轉化，優先考慮有影響力的解決方案，並透過數據驅動的決策提高投資報酬率。發現可操作的見解以釋放您網站的潛力。
Flywheel
getflywheel.com
一體化 WordPress 代理託管平台。 在一個管理客戶的 WordPress 網站，賺取經常性收入，並持續取悅他們。
Stormly
stormly.com
只需單擊即可將您的數據轉化為見解🤯。建立您的儀表板並立即發現產品資料中的模式。
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一個基於 SaaS 的平台，為 Web 應用程式和軟體產品提供應用內指導和效能支援。 Whatfix 協助公司建立出現在 Web 應用程式中的互動式演練。 Whatfix 在加州聖荷西和印度班加羅爾設有辦事處。
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
June
june.so
June 是 B2B SaaS 的輕量級產品分析。在幾秒鐘（而不是幾小時）內獲得可行的見解和客製化報告。
Kissmetrics
kissmetrics.io
為您提供做出更好決策所需的知識。 Kissmetrics 是一個基於行為的分析和電子郵件自動化平台。旨在幫助產品團隊和行銷人員獲得、留住和發展更多客戶。
Keen
keen.io
Keen 是一個基於 Apache Kafka 所建構的完全託管的事件流平台。只需幾分鐘即可開始直播，30 天免費。
Usermaven
usermaven.com
正確完成網站和產品分析 - 終於！ Usermaven 的 Spotless™ 追蹤可自動捕獲所有事件，消除了對開發人員的依賴，使其成為行銷人員和產品人員最簡單的分析工具。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一體化行動應用分析平台，讓企業能夠了解使用者行為。 UXCam 最初是作為會話重播和熱圖解決方案，但我們意識到有許多問題僅靠定性資料無法回答。因此，我們將定性資料的粒度與定量資料的影響結合起來。透過 UXCam，您可以建立漏斗圖、保留圖表和儀表板，以了解每個階段流失的人數百分比。一旦看到下降，您可以放大並查看記錄和熱圖，以了解下降的原因。在 UXCam 網站上預訂免費快速演示以了解更多資訊。