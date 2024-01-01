替代項 - Sniply
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Elementor
elementor.com
建立網站，設計您的未來。 使用 Elementor 增強您的願景，建立、管理和託管令人驚嘆的網站！我們為您提供了從 A 到 Z 的全方位服務，為您提供排名第一的 WordPress 網站平台。
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉絲喜愛的個人簡介網站中建立連結的最簡單方法 - 而且是免費的！
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 縮短器，可將您笨重的連結縮短為更易於管理和使用的 URL。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是一個一體化 SEO 平台，擁有一套 22 個有效的線上 SEO 工具，用於數位行銷。受到 1400000+ 用戶的信賴。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 將完成內容行銷所需的一切都集中在一處。多通路組織、建立和分發您的內容。
Onelink.to
onelink.to
透過 onelink.to 所有應用程式商店簡化應用程式下載
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而建立的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
OneLinkBio
onelinkbio.com
充分利用您的 Instagram 和 TikTok 連結。建立短連結、獨特的 OneLinkBio 頁面並獲得訪客的正確統計資料。
Shakespeare
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取得世界上最好的人工智慧文案寫作軟體，為您的網站、社群媒體、報告、部落格、廣告文案、電子郵件等打造世界級的文案
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用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
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透過即時內容分析改善您的內容、增加讀者群和收入。最具創新性的儀表板可實現更快、更好的決策。
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pxl.to
Pixel 透過將連結轉變為強大的行銷工具來幫助企業脫穎而出。
Anyword
anyword.com
透過人工智慧精心製作和優化您的文案，獲得更多轉換並推動更多銷售。強大的預測分析會在您發布之前告訴您什麼是有效的。