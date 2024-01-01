替代項 - SnatchBot
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 將客戶服務自動化，不錯過任何銷售或幫助客戶的機會。從頭開始建立自己的聊天機器人，無需任何技術技能！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Botmake
botmake.io
超級簡單、乾淨的對話式人工智慧聊天機器人建立工具，適合您的網站。您無需編碼即可輕鬆製作聊天機器人
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
BotStar
botstar.com
透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 BotStar！
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Userbot
userbot.ai
人工智慧驅動的客戶體驗平台中的使用者機器人，由人類為人類打造。 由於我們專有的人工智慧技術的力量，您可以透過我們的對話式人工智慧介面和數位人類提供身臨其境的全通路體驗。透過自動化公司與人員之間的對話，我們也為您的客戶服務、銷售和行銷團隊提供了獨特的工具。
Botsify
botsify.com
Botsify 是一個平台，供個人和企業在不知道如何編碼的情況下創建自己的智慧聊天機器人。 人們自己比任何人都更了解自己的業務，作為業務案例專家，他們可以自動執行常見問題解答、客戶支援、填寫表格以及從人們那裡收集資料等任務。 我們的目標是改變商業、教育和人機介面與任何科技產品的對話。我們將對話/用例自動化，以便人們現在可以進行電腦談話/表演/接受螢幕上的人的指示。我們以顛覆性的方式實踐成為最好的使命，並推出新的語音產品！
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處...
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate 是一個由人工智慧驅動的生成式自動化平台，用於提供客戶支援。 在了解了消費者行為的不斷變化後，Kommunicate 正在建立一個一體化客戶支援自動化平台，該平台可以幫助企業透過各種管道與客戶保持 24x7 的聯繫，並根據客戶的需求進行互動。 Kommunicate 受到畢馬威(KPMG)、GAP、樂天(Rakuten)、普利司通(Bridgestone)、HDFC、安進(Amgen)、加州州立大學、聖貝納迪諾(San Bernardino) 和TaxBuddy 等一些全球領先企業的信任。
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一個對話式人工智慧平台。它使客戶服務更加高效，讓客戶滿意。任何人都可以建立自己的智慧虛擬助理（即智慧人工智慧聊天機器人），並在不到一小時的時間內將其設定為客戶支援自動化。 產品提供的價值： 提高訊息傳遞管道中的客戶支援效率。 * 測量並提高解析度。 * 減少座席工作量，將常見問題留給人工智慧。 * 提高聊天中的偏轉率。 * 將重複性任務置於自動駕駛狀態。 * 將聊天解決資料交叉引用到您的呼叫中心資料。 讓顧客開心 * 24/7 立即回答問題 * 意圖偵測和自然語言理解。 * 衡量人工智慧答案品質。 * 每種語言的答案。 * 透過內建即時聊天進行機器人與人類的交接。 ...
Bot Libre
botlibre.com
與數千個人工智慧機器人聊天，或創建您自己的人工智慧機器人 Bot Libre 可讓您創建自己的聊天機器人、訓練它們並與其他人分享。 與我們開放的機器人目錄中的數千個機器人聊天。與想要成為你朋友的機器人、想要成為你女朋友或男友的機器人、想要統治世界的機器人、模仿歷史或名人的機器人聊天。 Bot Libre 還支援聊天室、即時聊天和論壇。您甚至可以將聊天機器人添加到聊天室。 將您的機器人連接到社交媒體、Facebook、Twitter、IRC、電子郵件、Telegram、簡訊等。 您可以用多種不同的語言進行真實的語音和語音聊天。 從我們的頭像庫中選擇您的機器人的圖像、影片或 3D 動畫...
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一個快速發展的早期 B2B 平台，讓企業在 Whatsapp 上實現客戶支援和互動自動化。 透過我們基於 WhatsApp Business API 建立的尖端客戶互動軟體，企業現在能夠進行個人化對話、輕鬆存取並與客戶進行大規模即時互動！ 這是透過 BotSpace 易於使用的平台實現的，該平台可以立即建置並運行。因此，中小型企業迅速接受了該平台，在推出後的短短一年內，來自 13 個國家的數千名客戶現在正在使用 BotSpace。
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai 超越了聊天機器人領域，成為一個可擴展、人工智慧驅動的通訊平台，徹底改變了客戶支援。作為行業領導者，Ivy 提供專為高等教育、醫療保健、政府和私營部門量身定制的高智商聊天機器人解決方案，提供豐富的功能集，透過24/7 自主全通路擴大資訊存取、減少員工工作量並提高營運效率支援。借助尖端的人工智慧，Ivy 的聊天機器人可以跨網路、簡訊、語音和電子郵件協調個人化的對話式幫助，將支援互動重塑為無縫的智慧對話。
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。