替代項 - smrtPhone

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. 是一家總部位於西雅圖的上市公司，成立於 2003 年，擁有 300 多名員工。 Marchex 是一家 B2B 通話和對話分析公司。它專門利用人工智慧和機器學習來分析企業和客戶之間的對話數據。 Marchex 為企業提供“可行的見解”，以改善電話、簡訊、訊息和聊天方面的客戶體驗。