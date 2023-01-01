替代項 - Slack
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。微軟在紐約的活動中宣布了Teams，並於2017 年3 月14 日在全球推出了該服務。它是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Google Chat
workspace.google.com
Google Chat 是Google 為團隊開發的一款通訊軟體，提供直接訊息和團隊聊天室，類似於競爭對手Slack 和Microsoft Teams，以及允許G Drive 內容共享（Google Docs、Google Sheets、Google Slides）的群組訊息功能）。它是替代 Google Hangouts 的兩款應用程式之一，另一個是 Google Meet。 Google 計劃於 2019 年 10 月開始停用 Google Hangouts。目前版本僅適用於 G Suite 客戶，所有軟體包中的功能相同，但基本軟體包中缺少 Vault 資料保留功能。
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一種開源、可自架的線上聊天服務，具有檔案共享、搜尋和整合功能。它被設計為組織和公司的內部聊天工具，主要將自己定位為 Slack 和 Microsoft Teams 的開源替代品。
Threads
threads.com
取消定期會議。 Threads 是一個現代化的工作論壇，可以進行集中討論和決策。
Twist
twist.com
Twist 讓團隊溝通不再混亂。 Slack 的替代方案，可以讓團隊合作井井有條、切題且易於找到（永遠）。來自 Todoist 的製造者 Doist。
Quill
quill.chat
Quill 是與團隊或團體交流訊息的最佳方式。 Quill 專為提高工作效率和專注度而打造，可減少通知、將對話收集到線程中，並且不會妨礙您 — 這樣您就可以繼續做自己最擅長的事情
Ryver
ryver.com
透過在一個應用程式中與整個團隊協作，完成更多工作並節省資金。群組聊天+任務管理器+語音視訊通話。今天開始免費！
Flock
flock.com
Flock 是最好的團隊溝通應用程式和線上協作平台，具有團隊訊息、專案管理和其他可提高生產力和執行速度的出色功能。
Chanty
chanty.com
加入 Chanty – 您的一體化團隊協作工具，具有無限的訊息歷史記錄、強大的功能和應用程序，可讓您的團隊高效工作
Pumble
pumble.com
免費團隊聊天應用程式。取代電子郵件並更有效地與同事協作。無限用戶和訊息歷史記錄，永久免費。
Flowdock
flowdock.com
CA Flowdock 將您的所有對話、工作項目和工具集中到一處。跨團隊、地點和時區確定工作優先順序、解決問題、搜尋和組織。
Brosix
brosix.com
適用於公司和組織的聊天應用程序，可改善團隊溝通和生產力。在單一套件中提供最佳的協作功能。