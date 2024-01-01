替代項 - Skrapp.io
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是尋找和驗證專業電子郵件地址的領先解決方案。開始使用 Hunter 並與對您的業務重要的人建立聯繫。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Nimble
nimble.com
CRM 不僅適用於銷售人員。 適合您整個團隊的以關係為中心的 CRM。易於使用，適用於 Outlook/Gmail 收件匣、社群媒體、網路。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Snov.io
snov.io
更多線索。更多銷量。更多收入。 透過可帶來成長的銷售工具箱和 CRM 平台，擴展您的業務並更好地吸引潛在客戶。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分鐘內透過電子郵件、電話和社群媒體建立銷售推廣節奏。起價為 59 美元/月。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Apify
apify.com
讓網路為您服務。 Apify 可以自動執行您可以在網頁瀏覽器中手動執行的任何操作，並大規模運行它。我們是您的網頁抓取、資料提取和網路 RPA 的一站式商店。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Clay
clay.com
從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自動化您的外放銷售流程。勘探和外展集中在一處。我們與 Salesforce 和 HubSpot 整合。
BuiltWith
builtwith.com
Web 技術資訊分析器工具。了解網站是用什麼建構的。
FindThatLead
findthatlead.com
不再需要手動探勘工作！ FindThatLead 可擴展您的潛在客戶開發規模，以促進銷售和成長。
Kaspr
kaspr.io
花更少的時間尋找客戶並完成您的配額。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 擴充功能和儀表板，可讓您在幾秒鐘內存取 B2B 聯絡人資料。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Cognism
cognism.com
與您的完美搭檔建立聯繫。利用市場上最優質的銷售情報與目標客戶和聯絡人開始有意義的對話。
HG Insights
hginsights.com
我們提供一流的 IT 支出、技術安裝和合約智能，幫助銷售、行銷和策略團隊更快地增加收入...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從財富 500 強高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。 Chrome 擴充功能 - 在網路上尋找任何聯絡資料檔案豐富 -...
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads 是一款功能齊全的冷外展工具包，可協助您產生高度針對性的銷售線索清單、發送冷電子郵件序列，並在一個儀表板下預訂與理想潛在客戶的更多會議。
MeetAlfred
meetalfred.com
適用於 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 推廣的一體化自動化解決方案。透過 Meet Alfred，釋放平穩自動化的潛力，輕鬆管理您的多通路銷售管道。提高團隊的效率和生產力，每週節省 10 小時以上的時間。告別繁重的手動任務，因為 Alfred 讓您能夠簡化每天的工作，釋放您的時間來吸引和培養潛在客戶，以實現最佳轉換和最大銷售額。
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一個 B2B 銷售探勘工具平台。尋找潛在客戶數據，追蹤購買訊號，並為出站勘探提供個人化的冷外展服務。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
Pobuca Connect
pobu.ca
使用多功能聯絡人管理應用程式升級您的團隊，將您的多個業務聯絡人清單轉換為統一的通訊錄，並從網路、行動裝置甚至 Outlook 和 Gmail 中存取它。新增自訂欄位和標籤來組織您的聯絡人、追蹤活動、設定任務並使用 LinkedIn 和電子郵件簽名自動豐富您的聯絡人。今天就可以體驗試用版和免費增值版！
GetEmail.io
getemail.io
在幾秒鐘內獲取任何人的電子郵件。我們使用大數據和機器學習演算法在一秒鐘內找到任何公司任何專業人員的電子郵件地址。
Leadership Connect
leadershipconnect.io
在政府中尋找合適人才的第一大可信來源。停止搜尋。開始尋找。與政府領導人、最高管理層、董事會成員以及可以幫助推進您的政策或銷售目標的人員建立聯繫。發展業務發展的策略關係。與立法助理討論法案。追蹤在政府、企業、遊說公司或媒體之間流動的人員。在多個垂直領域產生影響和銷售。我們的資料收集和宇宙是獨一無二的，全部經過主要來源驗證，並且在其他地方無法取得。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks 是領先的銷售支援和自動化平台，其使命是改變日常銷售和行銷。該計畫於 2018 年底在荷蘭鹿特丹成立，團隊由 10 人組成。該平台提供高精度的公司和聯絡人數據。它基於先進的過濾系統，包括 50 多個數據過濾器。它全面概述了公司簡介，詳細介紹了公司基本資訊、銷售訊號、技術和聯絡資訊。 Sales.Rocks 資料庫提供了來自全球 241 多個國家和地區的 1.15 億多家公司和超過 2 億個聯絡人的完整資料。我們結合不同的工具，為整個銷售和行銷團隊提供完整的自動化平台，並透過先進的點滴行銷和 LinkedIn 自動化簡化他們的日常活動。我們協助特別提款權找到初步外展的線...
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 幫助您向經過驗證的潛在客戶發送無限量的電子郵件，從而增強您的外展能力。我們確定正確的潛在客戶目標、個人化您的電子郵件並追蹤您的行銷活動結果，以便您實現不可阻擋的成長。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 讓您可以透過電子郵件、電話和社群媒體管道輕鬆接觸數百萬家公司和專業人士，幫助您的公司更快成長。
Red Flag Alert
redflagalert.com
透過我們的 B2B 資料、合規性和信用風險平台，全面的情報可推動您的公司發展，同時保護您免受財務風險
LoneScale
lonescale.com
利用意圖數據和銷售觸發因素，產生更多合格的管道並完成更多交易。
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser 是一個銷售智慧平台，可使用人工智慧自動進行潛在客戶研究和優先排序。 Oppwiser 平台持續監控網路上數十億的買家訊號，自動發現準備購買的帳戶，並協助在正確的時間聯繫正確的決策者。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前稱為 Leadleader）是一個進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供尋找潛在客戶和達成交易所需的數據、應用程式和見解。
SalesQL
salesql.com
增強您的 LinkedIn 勘探能力 使用 SalesQL 為您的 LinkedIn 目標取得電子郵件地址 - 即使您尚未與他們建立聯繫。
Luna.ai
luna.ai
尋找完美的潛在客戶，發送令人興奮的電子郵件。 渴望比僅依靠個人關係更快地擴大規模，而無需費時尋找潛在客戶的麻煩？ Luna 的人工智慧透過建議可產生結果的高度個人化的電子郵件，徹底改變了您尋找潛在客戶並與他們互動的方式。
Clearout
clearout.io
大量電子郵件驗證 - 準確率超過 98%，符合 GDPR 標準，刪除垃圾郵件陷阱，濫用電子郵件驗證器，電子郵件查找器，即時 API 99.9% 正常運行時間 - 100 個積分免費試用！
Wiza
wiza.co
從 LinkedIn 建立潛在客戶名單。 從 LinkedIn 匯出包含準確聯絡資訊的潛在客戶，並直接與您的受眾建立聯繫。
Soleadify
soleadify.com
全球小型企業的專用資料。誠實可靠的數據可在快速變化的世界中實現 B2B 流程自動化。
Bombora
bombora.com
在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年來，LEADPYRAMID 一直是資料庫服務領域的先驅。對於尋找電子郵件和電話號碼目標前景的公司來說，它是一站式解決方案 Leadpyramid 是滿足所有資料庫要求的一站式解決方案。它是一種銷售情報工具，可幫助組織透過經過驗證的潛在客戶進一步拓展業務。它是公司為電子郵件行銷和電話行銷活動確定合適的 B2B 客戶的理想解決方案。 Leadpyramid 有能力為資訊科技 (IT)、醫療保健、人力資源、行銷或任何行業的任何決策者清單提供資料。該解決方案已幫助眾多組織為其以客戶為中心的行銷方法採購和創建正確的客製化解決方案。 LeadPyramid 一直在建立一個經過即時驗證的資料庫，讓您獲得...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是一款模組化軟體，可透過監控競爭環境為您的企業創造智慧。
Goava
goava.com
Goava 是一個透過發現最有價值的銷售線索來增加銷售的平台。我們幫助 B2B 銷售人員獲得有關潛在客戶的量身定制的見解。 Goavas 平台告訴您應該聯繫哪家公司、應該與誰交談以及應該談論什麼。簡單的介面使您能夠獲得無與倫比的計時並不公平地追蹤您的潛在客戶和客戶。
Fork
fork.ai
Fork是一家幫助雲端服務公司智慧獲客的公司。公司平台由系列產品組成，主要服務對象集中於IaaS、PaaS及SaaS層雲端服務企業。透過先進的數據分析技術和全網公開訊息，重構企業的業務資訊基礎，建構獨特的企業採購預算量化評估體系，並以此為基礎建立高效的企業客戶分析與匹配系統。
Company Guru
company.guru
Company Guru 入口網站可深入了解來自大量公司的廣泛業務數據。利用我們廣泛的資訊仔細觀察市場並節省資源。免費使用我們的門戶，幫助您的團隊增加銷售額並縮短形成有效目標清單的時間。
SonarList
sonarlist.io
在世界範圍內搜尋數據和商業電子郵件，並以經濟實惠的價格無限地驗證它們。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 協助 SaaS、代理商和電子商務服務企業發現和識別合格的 DTC 品牌，以進行行銷和銷售工作。 Charm 的平台提供了有關這些公司的大量數據，並包含 160 多個過濾器，使用戶能夠定義適合其目標受眾的獨特蒐尋標準。這些過濾器對於使用它們根據特定需求建立目標清單的機構特別有用。搜尋結果提供有關公司的資訊以及每個企業內決策者和員工的直接聯絡資訊。這種無縫流程可以輕鬆找到符合特定標準的公司並聯繫關鍵利益相關者，而無需使用其他外部來源或工具來補充研究。
Findymail
findymail.com
Findymail 可協助您尋找和驗證用於銷售推廣的 B2B 電子郵件。我們只提供您不會退回的經過驗證的電子郵件，以確保您的電子郵件送達安全。您還可以自動化目前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上進行的手動匯出工作，以便您可以更專注於完成交易，而不是資料收集。
Coldlytics
coldlytics.com
厭倦了陳舊的 B2B 資料庫？ Coldlytics 將尖端自動化與人類研究人員無縫結合，為您帶來最新的線索。透過我們的自助平台提交您的定位要求，我們的團隊將在短短 24 小時內為您建立完全客製化的潛在客戶名單。不要滿足於其他人已經使用過的數據！我們該怎麼做呢？當您提交請求時，我們團隊的成員將啟動我們專有的網頁抓取工具來識別您的理想客戶。我們使用大量線上資料來源，包括 Google 地圖、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然後交叉檢查收入、員工人數、成立日期，甚至在每個公司的網站上執行關鍵字檢查。所有這些使我們能夠實現高精度。然後，我們將您的清單傳遞給我們的專門研究團隊，他們手動尋找...
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