商業內容是減少對廣告依賴的世界的未來，出版商可以透過優質內容獲利。 商業內容使編輯團隊能夠建立可持續的收入流。它已經貢獻了一些出版商總收入的四分之一，使其成為收入多元化的可持續來源。加入 Skimlinks 上 60,000 多家發布商的行列，獲得優質內容的報酬。

網站： skimlinks.com

免責聲明：WebCatalog 與 Skimlinks 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。