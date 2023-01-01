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商業內容是減少對廣告依賴的世界的未來，出版商可以透過優質內容獲利。 商業內容使編輯團隊能夠建立可持續的收入流。它已經貢獻了一些出版商總收入的四分之一，使其成為收入多元化的可持續來源。加入 Skimlinks 上 60,000 多家發布商的行列，獲得優質內容的報酬。

網站： skimlinks.com

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