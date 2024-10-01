替代項 - Siteimprove
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一個網站，用於分析不同地區和語言的 Google 搜尋中熱門搜尋查詢的流行程度。網站使用圖表來比較不同查詢隨時間的搜尋量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，這是一項顯示搜尋趨勢資料的更複雜、更先進的服務。 2012 年 9 月 27 日，Google 將 Google Insights for Search 合併到 Google Trends 中。
Google Search Console
google.com
Google Search Console 是 Google 的網路服務，可讓網站管理員檢查索引狀態並優化其網站的可見性。 2015 年 5 月 20 日之前，該服務稱為 Google 網站管理員工具。 2018 年 1 月，Google推出了新版本的搜尋控制台，並對使用者介面進行了更改。 2019 年 9 月，舊的 Search Console 報告（包括主頁和儀表板頁面）被刪除。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。我們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。我們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 我們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，我們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶...
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 網站管理員工具是一項免費服務，作為 Microsoft Bing 搜尋引擎的一部分，它允許網站管理員將其網站添加到 Bing 索引爬蟲、查看其網站在 Bing 中的表現等等。
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
Keyword Tool
keywordtool.io
關鍵字工具是 Google Ads 關鍵字規劃工具的 #1（免費）替代品，用於 SEO 和 PPC 關鍵字研究 ᐈ 在幾秒鐘內產生 1,000 個 ✅ 長尾關鍵字！
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的...
GetGenie Ai
getgenie.ai
透過 GetGenie AI（您的個人內容和 SEO 助理）的強大功能，產生長篇內容、短文以及介於兩者之間的所有內容。分析關鍵字、論壇問題和競爭對手，開始統治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理團隊進度的最佳線上協作工具。簡單而強大，足以處理所有業務運營。追蹤任務、專案、客戶互動並與團隊進度保持聯繫
Keyword Search
keywordsearch.com
KeywordSearch 使用由世界頂級 YouTube 行銷專家開發的 AI 演算法幫助用戶發現最強大的 YouTube 關鍵字。 KeywordSearch 還允許用戶發現 YouTube 廣告的最佳影片展示位置，以最大限度地提高轉換率，並研究競爭對手的關鍵字、排名、YouTube 頻道和影片。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的強大功能 + 拖放建構器的易用性。將拖放編輯與設計區塊結合使用，可以更快地建造並更輕鬆地進行編輯。貼文和頁面產生器使 WordPress 對於初學者來說變得簡單，但還包括高級選項，可供經驗豐富的專業人士將您的想法變成現實，而無需所有額外的工作。 DreamHost WP 網站產生器的功能包括 - - 快速啟動精靈 - 200 多個入門網站可供選擇 - 拖放網站產生器 - 即時SEO建議
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智慧寫作和 SEO 工具，可協助完成與內容創建相關的各種任務。它可以免費使用，不需要任何編碼知識。 AI寫作工具包括AI內容生成器、簡介生成器、大綱生成器、釋義工具、段落重寫器、博客標題生成器、描述生成器、人們也問、產品描述生成器、口號生成器、摘要生成器、價值主張生成器和句子重寫機。 每個工具都是針對不同類型的內容量身定制的，可用於快速輕鬆地創建獨特的、引人入勝的內容。此外，Frase 還提供一系列資源，包括即時產品演練、部落格、速成課程和幫助中心。 透過 Frase，內容創作比以往更快、更輕鬆、更有效率。
Keyword Revealer
keywordrevealer.com
Keyword Revaler 是您唯一需要的 SEO 平台。數十萬名行銷人員使用 Keyword Revealer 從數位行銷中獲得可衡量的結果。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一專為行銷代理商設計的報告平台。這個易於使用的平台可以節省您的時間，改善報告流程，並透過富有洞察力的報告和即時、可自訂的行銷儀表板來展示您的全面行銷影響力，給您的客戶留下深刻的印象。在單一、無縫的儀表板中連接和監控每個客戶的行銷管道。 AgencyAnalytics 與 80 多個平台集成，可追蹤和報告 SEO、PPC、呼叫追蹤、社交媒體、電子郵件行銷、電子商務、本地等，所有這些都為您的代理商提供完全白標。 AgencyAnalytics 還包括一整套 SEO 工具，旨在簡化和自動化您的代理商。每天追蹤排名、監控反向連結、執行技術 SEO 審核，並利用全套內...
GetKeywords
getkeywords.io
厭倦了滾動瀏覽數千個沒有實際意義和過時數據的關鍵字建議？正在尋找包含 10 萬多個位置和數十億個關鍵字創意的城市級數據？專注於下一代 SEO - 關心受眾行為和模式，而不是僅關注關鍵字填充的數量和每次點擊費用？想要更了解您的受眾群體，並確切了解如何使用熱門地區、裝置、競爭對手和其他數據來定位受眾？ GetKeywords 透過受眾洞察和基於意圖的關鍵字建議，幫助您專注於下一代關鍵字研究，以最少的努力準確地獲得您所需的內容。
WriterZen
writerzen.net
WriterZen 是一款 SEO 內容工作流程軟體，可簡化從關鍵字研究到內容寫作的整個過程。它是為所有 SEO 級別的用戶設計的。 該工具包括多種功能，例如用於尋找引人入勝的內容創意和新主題的主題發現工具、用於為內容策略查找正確關鍵字的關鍵字瀏覽器、用於研究、建立和建立文章的內容創作者、用於搜尋、建立和建構文章的內容創建器、用於尋找內容策略的關鍵字瀏覽器。 由 OpenAI 的 GPT3 技術提供支援的助手，以及抄襲檢查器，以確保內容的原創性和獨特性。此外，WriterZen 還提供資源，例如向行業專家學習SEO 最佳實踐的學院、包含有關如何使用該工具的新聞、採訪和技巧的部落格、案例研究...
Surfer
surferseo.com
Surfer 讓代理商、團隊和行銷人員能夠透過易於使用的工具和數據驅動的見解來征服 SEO。我們為更簡單、更聰明的 SEO 成長提供了一條清晰的途徑，消除了整個過程中的猜測。告別事後猜測： - 透過我們創新的主題地圖輕鬆獲得主題權威。 - 透過強大的關鍵字研究，提前幾個月策略性地規劃內容。 - 為您的團隊提供自動大綱、即時術語插入和即時 SEO 指導。 - 透過幾分鐘內產生的 7 種語言的可立即排名的文章，在一夜之間擴展內容創建。我們的平台由工程師、行銷人員和 SEO 專家團隊開發，旨在使 SEO 內容創建變得簡單、高效且易於存取。我們的指標「內容得分」是業界的黃金標準。我們消除了頁面搜尋引擎...
SpyFu
spyfu.com
SpyFu 是一款用於 SEO 和 PPC 的競爭情報工具。您可以輸入網域來查看其排名的所有關鍵字（包括排名的內容）、在 Google 上購買的廣告及其最強大的競爭對手。您還可以進行深入的關鍵字研究。尋找購買它或為其排名的網域名稱——所有這些都有歷史記錄。憑藉深入的洞察和報告，SpyFu 對於那些正在發起活動和正在改進已經開展的活動的人來說是一個可靠的工具。
SEOmonitor
seomonitor.com
SEOmonitor 是一個平台，使SEO 機構能夠高精度地規劃和追蹤關鍵字表現，將有機關鍵字與轉換和會話聯繫起來，高精度和演算法透明地預測SEO，並在不受數據限制的情況下研究關鍵詞和網站。所有這些都連接在一個專門設計的儀表板中，該儀表板將所有關鍵客戶資料收集到一個地方。 API、Google Sheets 和 Data Studios 包含在動態訂閱中 - 用戶只需為他們使用的內容付費。
RankIQ
rankiq.com
撰寫排名在 Google 第一頁上的部落格文章。我們的人工智慧驅動的 SEO 工具集專為部落客建立。它告訴您要在帖子和標題中添加什麼內容，這樣您就可以在一半的時間內編寫完美優化的內容。我們也為每個部落格利基市場精心挑選了競爭最低的高流量關鍵字庫。
SEOmatic
seomatic.ai
Seomatic 是一種用於自動化和擴展內容創建的無程式碼工具。它支援程序化搜尋引擎優化，有助於提高網站流量。透過其人工智慧編寫器，使用者可以以最少的努力批量生成高品質的內容。 它還提供預先建立的模板，用於創建 SEO 友善的頁面和資料集，以定位低競爭的關鍵字。 Seomatic 還提供生成頁面的分析和快速索引，以及每兩週一次的 SEO 報告來追蹤效能。 此外，該工具還與流行的網站建立器和 CMS（例如 WordPress、Webflow、Shopify、Notion、Bubble 和 Prestashop）集成，使用戶無需任何編碼即可優化其 SEO 頁面。 Seomatic 適合創...
AccuRanker
accuranker.com
AccuRanker 是世界上最快、最準確的關鍵字排名追蹤工具，適用於企業 SEO 和 SEO 代理商。我們的軟體為超過 32,000 名客戶提供了他們「離不開」的功能。深入的分析與強大的基礎設施相結合，透過提供準確、快速和最新的數據，消除了猜測。基於雲端的平台意味著，無論您是在本地還是走向全球，都可以在 Google、Bing、百度、Yandex 和 YouTube 上獲得有關桌面和行動裝置關鍵字效果的深入見解。 AccuRanker 讓您掌控一切，並在競爭激烈的線上市場中實現敏捷性。
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds 是一款免費工具，可協助您在一個地方集思廣益、研究和規劃內容專案。您可以使用強大的人工智慧資料庫建立內容大綱、摘要甚至整個策略，確保您永遠不會耗盡想法，並始終為您的內容找到正確的關鍵字。 ContextMinds 幫助內容行銷人員和作家提出引人入勝的原創內容創意。它是開始任何內容項目的地方：收集所有筆記，直觀地組織它們，並開始集思廣益，同時應用程式分析您的筆記並蒐索相關主題、關鍵字和網路結果。 ContextMinds 將提供源源不絕的相關主題和關鍵字，就好像它在為您思考一樣。您無需離開應用程式即可搜尋網路 - 只需單擊即可獲得任何主題的熱門網路結果。此外，它還會針對...
SEOptimer
seoptimer.com
SEOptimer 是一個網站審核和報告平台，可在 30 秒內全面審核網站。我們審查並報告搜尋引擎在對頁面進行排名時關心的重要因素，以及對用戶重要的事情，例如頁面載入速度和行動可用性。小型企業可以使用 SEOptimer 來提高其排名和線上形象。數位行銷人員可以使用我們的報告解決方案為其客戶和潛在客戶產生簡單而美觀的 PDF 報告，並將審計工具的白標版本嵌入到他們自己的網站中以充當潛在客戶生成器。我們為簡單、易於遵循且專業品質的 SEO 報告感到自豪。我們隨時了解最新趨勢和搜尋引擎演算法的變化，因此您不必這樣做，並不斷使用這些來完善我們的演算法。
Moz
moz.com
Moz Local 平台帶來了強大的本地技術解決方案 - 推動更準確的清單管理、可操作的見解、重複刪除的自動化和評論管理。 Moz Local 將幫助您比以往更好地擁有和管理您的實體位置資料。更深入的整合、更主動的位置管理以及先前手動流程的自動化將使您的生活更輕鬆。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競...