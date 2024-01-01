替代項 - Simplified
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Meta Business Suite
business.facebook.com
從一處管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有業務活動。
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美國跨國科技公司，開發同名軟體，這是一種使用人工智慧和自然語言處理的英語數位寫作工具。透過機器學習和深度學習演算法，Grammarly 的產品提供語法檢查、拼字檢查和抄襲檢測服務，以及有關寫作清晰度、簡潔性、詞彙、表達風格和語氣的建議。該軟體於2009 年7 月在烏克蘭基輔首次發布。 Grammarly 總部位於舊金山，並在基輔、紐約市和溫哥華設有辦公室。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的釋義工具受到全球數百萬人的信賴，可以使用最先進的人工智慧來重寫句子、段落或文章。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前稱為 TweetDeck）是一款用於管理 X（以前稱為 Twitter）帳戶的社交媒體儀表板應用程式。 TweetDeck 最初是一個獨立的應用程序，後來被 Twitter Inc. 收購並整合到 Twitter 的介面中。 它類似於 Twitter 於 2016 年停產的「儀表板應用程式」。與其他 Twitter 應用程式一樣，它與 Twitter API 交互，允許用戶發送和接收推文以及查看個人資料。截至2010 年6 月，它是最受歡迎的Twitter 應用程序，擁有23% 的市場份額，僅次於Twitter 官方網站，在發布新狀態更新方面擁有45.7% 的市場份額。它...
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
VEED
veed.io
影片編輯變簡單。只需單擊即可建立影片。新增字幕、轉錄音訊等。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言語表達。透過清晰、引人注目和真實的寫作準確地表達您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。截至2020 年6 月，GoDaddy 在全球擁有超過2,000 萬名客戶和7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免費的線上人工智慧圖像建立器。用它來創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、標誌等。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Runway
runwayml.com
快速編輯影片所需的一切。 神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Jenni AI
jenni.ai
增強您的下一篇研究論文。 使用 JenniAI 研究並撰寫下一篇論文。
Buffer
buffer.com
在社群媒體上建立您的受眾並發展您的品牌。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Copy.ai
copy.ai
我們創造了世界上最先進的人工智慧文案，使您能夠在幾秒鐘內創建行銷文案！
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
NovelAI
novelai.net
由 GPT 驅動的 AI 說故事者。在人工智慧的驅動下，建構獨特的故事、驚心動魄的故事、誘人的浪漫，或只是閒逛。什麼都可以！