替代項 - SiMa.ai
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Riku.AI
riku.ai
嘗試人工智慧 一個遊樂場，多個提供者。 Riku 是你的人工智慧的寶庫。創作以及保存、分發和試驗最新技術的地方。 Riku 是利用 NLP 技術建立自訂模型的一站式解決方案。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精簡、最快、最可靠的在地化平台。 利用可擴展軟體在地化平台的強大功能，可靠地進入新市場，實現成長，避免任何麻煩。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Deep Block
deepblock.net
人工智慧最簡單的方法。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Gooey.AI
gooey.ai
使用最好的私有和開源生成人工智慧來發現、自訂和部署低程式碼人工智慧配方。專為快速編碼的開發人員和證明投資回報率的團隊而構建。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Aidaptive
aidaptive.com
提供個人化體驗和顯而易見的結果。電子商務和酒店品牌。可以轉換的人工智慧。 透過 Aidaptive 擴展您的業務。可以轉換的人工智慧。
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC 是用於深度學習、機器學習和高效能運算 (HPC) 的 GPU 最佳化軟體的中心，負責處理所有管道，以便資料科學家、開發人員和研究人員可以專注於建立解決方案、收集見解並交付解決方案商業價值
DataScale
getdatascale.com
Datascale 是一個基於人工智慧的知識管理系統，有助於自動化資料發現並理解資料用例。 培養資料想法，組織保存的查詢，並視覺化分散分析的關係。 將人工智慧與您保存的查詢放在一起將消除基礎設施設置，當您和您的團隊一起處理我們的 SQL 註釋時，您可以立即從資料目錄中獲得見解。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智慧驅動的雲端成本優化和效能調整，使 DevOps 和 SRE 團隊能夠最大限度地節省雲端成本、改善客戶體驗並無縫擴展。借助 Sedai，公司可以實現即時、持續的優化，以適應持續的變化和成長，並以最少的人為幹預。 Sedai 使雲端團隊能夠透過自主雲端管理功能增強運營，輕鬆擴展並最大化投資回報率。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
Recombee
recombee.com
我們提供個人化內容、產品和搜尋推薦作為服務，以增加客戶的收入、提高用戶滿意度並幫助他們的業務發展。透過我們簡單易用的集成，我們的用戶可以透過加入 30 天無限制免費試用來親身體驗我們的服務。我們的總部位於布拉格，為全球 300 多家滿意的客戶提供服務，他們樂於分享他們的經驗。
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
BentoCloud
bentoml.com
AI 無伺服器雲端 - BentoCloud 是一個完全託管的平台，用於建立和營運 AI 應用程序，為 AI 團隊帶來敏捷的產品交付。 BentoML 是軟體工程師建構人工智慧產品的平台。
Smarsh
smarsh.com
增強的行動合規性解決方案。 透過支援更直接的營運商和消費者應用程序，實現行動通訊並自信地滿足監管要求。
rellify
rellify.com
制定可推動結果的內容策略過去很困難，並且需要大量時間和專業知識。 現在，Rellify 讓您可以輕鬆建立可提供可衡量結果的內容策略。
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士於 2008 年創立，其願景是將機器學習方法應用於地震解釋，以降低石油和天然氣勘探的風險以及油田開發的成本。公司成立後不久，史密斯博士就召集了業界最優秀的人才來開發下一代地震解釋軟體。該小組的使命是將機器學習應用於地震解釋問題，並在任何地球科學家都可以使用的現成商業軟體產品中提供新功能。新的人工智慧工作台，品牌為Paradise，將具有直覺、優雅的介面，指導地球科學家將機器學習應用到許多不同類型的地質調查中。經過三年多的開發，包括一年的現場試驗，Paradi...
Codenull.ai
codenull.ai
無需編寫任何程式碼即可建立任何人工智慧模型。使用這些模型進行投資組合最佳化、機器人顧問、推薦引擎、詐欺偵測等
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI 是一個整合的人工智慧平台，可以收集和處理大量分散的信息，透過人工智慧進行快速分析並產生易於理解的視覺效果。
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 為企業建立基礎模型和人工智慧系統，以加速 GenAI 在生產中的使用。透過根據您的特定需求量身定制的準確、可靠且可擴展的 AI 為您最關鍵的企業工作流程提供支援。