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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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領先的太陽能銷售軟體。 Sighten 擁有一套完整的工具集，可在幾分鐘內管理銷售線索、太陽能設計和專業建議。

網站： engine.sighten.io

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