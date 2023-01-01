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電影庫，一次一張美麗的鏡頭。 ShotDeck 是世界上最大的完全可搜尋的高清電影影像集合。 各位導演、攝影師、設計師、廣告人員、電影學生和視覺藝術家大家好！您剛剛發現了您的新秘密武器，這是將您的願景變為現實的最佳協作專業工具 - 從宣傳到準備再到發布。

網站： shotdeck.com

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