替代項 - Short.io
elink.io
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使用 Web 連結建立任何內容。 elink 擁有保存書籤和建立網頁、電子郵件通訊、RSS 網站小部件、社交生物連結、社交牆、自動化內容等所需的一切。在幾分鐘內創建內容！
Whatstool Business
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Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。
Placer.ai
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透過 Placer.ai 的位置智慧和人流洞察，做出更明智的房地產決策並達成更多交易。
Viral Loops
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Viral Loops 是一個病毒式和推薦行銷平台，用於發起排名競賽、抽獎、預發布和推薦計劃。
GummySearch
gummysearch.com
Reddit 受眾研究觸手可及。 快速發現客戶的痛點、他們需要什麼解決方案以及他們渴望支付什麼費用。
ShareASale
shareasale.com
與 ShareASale 合作，成為我們值得信賴的聯盟行銷網絡的一部分。我們的網路為我們的合作夥伴提供行銷解決方案。
Revue
getrevue.co
建立忠實的觀眾。 Revue 讓作家和出版商可以輕鬆發送社論通訊並獲得報酬。
Radio.co
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想創建一個廣播電台嗎？透過一個易於使用的平台自動化您的日程安排、直播和追蹤聽眾。歡迎來到 Radio.co。
RocketLink
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將重定向像素、自訂號召性用語、自訂網域新增至您共享的任何鏈接，自訂連結縮圖外觀並重定向任何點擊的人。
Intellifluence
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Intellifluence 是一項影響者行銷服務，使品牌和影響者能夠聯繫、協作並實現他們的目標。
DoubleTick
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Doubletick 是免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 電子郵件追蹤服務，可在寄件匣中提供即時桌面通知和 WhatsApp，例如雙勾標記 (✓✓)。單一藍色勾號 ✓ 表示電子郵件已傳送，但收件者尚未開啟。雙藍色勾號 ✓✓ 表示您的電子郵件已被收件者打開，灰色勾號表示電子郵件未被追蹤。
BrandBucket
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原創品牌名稱市場，擁有超過 100,000 個專家策劃的企業名稱可供選擇。從我們的團隊獲取匹配的 .com 和徽標以及免費的品牌建議。
Chainfuel
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借助Chainfuel 強大的電報機器人和網絡應用程序，您只需點擊幾下即可自動保護您的群組免受垃圾郵件發送者和詐騙者的侵害，跟踪您的群組指標，吸引並留住您的用戶。
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您的客戶正在使用 WhatsApp。使用官方 WhatsApp API 向他們發送大量 WhatsApp 訊息，官方 API 費用可享 0% 額外加價！
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直接在頁面上顯示媒體和我們的獲利功能，而無需將訪客引導至其他頁面。美國的創作者經濟平台。媒體和貨幣化。
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歡迎來到艾瑞多姆！探索未註冊的品牌商業網域！搜尋可用且可品牌化的商業 .com 網域！
Publisher Discovery
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先進的 AI 驅動的聯盟行銷發現 SaaS 應用程序，用於發布商管理。該平台提供對發布商網站的深入分析以及用於聯盟招募的資訊和工具。平台內的機器學習可確保結果變得更有針對性，因為它可以了解使用者的喜惡，從而幫助找到最好的聯盟行銷人員。如需了解更多信息，請訪問 www.publisherdiscovery.com
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是了解網路上真實情況的更便宜、最快且最簡單的方法。
TinyLetter
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TinyLetter 為那些不尋求高級報告或企業功能的人們提供乾淨、直接的書寫體驗。
Approved Social
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Approved Social 是一個開創性平台，旨在徹底改變數位行銷活動的開發、批准和啟動方式。 Approved Social 的核心是一個協作回饋和審批引擎，使行銷團隊、代理商和品牌能夠簡化創意審批流程、縮短週轉時間並提高生產力。主要功能： 即時協作：Approved Social 透過為團隊成員和客戶提供統一的空間來快速審查和批准行銷資料，從而促進即時協作。告別電子郵件鍊和繁瑣的來回。輕鬆回饋：該平台允許利害關係人直接提供有關廣告創意的精確回饋，使溝通清晰、高效且可操作。這就像有一個用於創意討論的數位白板。版本追蹤：追蹤更改和修訂從未如此簡單。透過 Approved Social，您可...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao 是一個永續品牌行銷平台，利用在永續行銷框架上訓練的人工智慧模型的力量。該平台目前服務於永續時尚、個人護理和食品領域的三(3) 個類別，提供(a) 行銷有效性（資產）診斷(b) 創意傳播設計（Google廣告、亞馬遜清單（文字、圖像、影片） ）、社群廣告、網頁內容、關鍵視覺效果、產品詳細資訊頁面）； (c) 所有現有通訊資產是否符合歐盟、美國和澳洲新興的綠色清洗法規（索賠檢查員）。使用者可以透過基於 API 與現有行銷技術堆疊的整合來部署 Tikao.ai，以在企業層級進行擴展。
GettHit.com
getthit.com
利用 Getthit 卓越的目標流量產生器來最大限度地提高您的網站流量。根據您的特定要求客製化您的行銷活動，輕鬆吸引成千上萬的訪客。只需幾個簡單的步驟即可客製化您的行銷活動，從而充分發揮您網站的潛力。 Getthit 的流量產生器是提高網站流量的終極解決方案。
SleekFlow
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SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司...
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10 分鐘內播放 10 倍播客和影片內容。 SummarAIze 將您的音訊和視訊內容重新調整為引人入勝、可分享的社交貼文、電子郵件內容、摘要、引言等！
Echo AI
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Intract
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Intract 是一個 Web3 分析套件，用於發展 Web3 專案和社群。 Intract 提供基於雲端的 Web3 行銷軟體，使專案和社群能夠透過資料支援的行銷洞察來獲取會員。我們的平台包括社群存取、服務和行銷管理產品，這些產品免費啟動並可擴展以滿足您的 Web3 成長需求 - 任何規模 - 前代幣或後代幣。 ✅ 鏈上分析 ✅ 代幣門控 ✅ Web3 用戶歸因 ✅ 活動投資回報率追蹤 ✅ 為用戶和客戶創建角色 ✅ 轉換追蹤 ✅ 新用戶識別 ✅ 錢包淨值識別
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo 是一款由人工智慧驅動的內容創建工具，可簡化產生高品質聯盟內容的過程。只需點擊幾下，您就可以創建引人入勝的產品評論、引人入勝的綜述和資訊豐富的部落格文章，與您的聯盟行銷工作無縫整合。 Gizzmo 的與眾不同之處在於它能夠自動化整個 SEO 優化過程。我們的先進演算法會分析關鍵字、產生相關內容並針對搜尋引擎排名進行最佳化。現在，您可以讓 Gizzmo 處理 SEO 方面的工作，同時您可以專注於創建可推動轉換的引人注目的內容，從而節省寶貴的時間和資源。 Gizzmo 必須提供以下功能： - 人工智慧驅動的內容創建：我們先進的人工智慧演算法可以輕鬆產生高品質的聯盟內容。撰寫引人注目的產...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar 是一種店內客戶追蹤系統，包括視訊和攝影機追蹤、資料收集和整合。
Chatwee
chatwee.com
Chatwee 是一款即時聊天和即時通訊應用程序，目標是： - 線上社群- 虛擬活動- 心理健康支援提供者- 團隊溝通- 即時交易- 教會服務- 教育網路研討會- 即時視訊串流，允許用戶透過私人、公共和公共場所進行參與信差式的群組對話。它提供了一系列廣泛的功能、高級自訂選項，如果適合您，還附帶永久免費計劃。輕鬆安裝，幾分鐘內即可開始使用。立即為您的網站添加一個動態的社交中心，您將看到參與度的上升！
Airtime Pro
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Airtime Pro 是一款功能強大的網路廣播平台，擁有智慧自動化系統、DJ 管理以及即時音訊串流和預定內容之間的無縫轉換，無論您是個人表演還是大型媒體，都可以幫助您保持直播狀態出口。創辦、管理和推廣您的廣播電台從未如此簡單。