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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

在您喜歡的任何平台上輕鬆銷售！ Shopier 是一個獨立於平台的購物和支付自動化系統。透過 Shopier，您可以輕鬆地在社交媒體帳戶、您自己的網站甚至各種市場上銷售您的產品。這些都沒有嗎？沒問題，您可以輕鬆地在 Shopier 開設商店並立即開始銷售！

網站： shopier.com

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