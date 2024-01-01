替代項 - Shelf Engine
Instacart
instacart.com
Instacart 是一家美國公司，在美國和加拿大經營雜貨配送和取貨服務。該公司透過網站和行動應用程式提供服務。該服務允許客戶從參與的零售商處訂購雜貨，並由私人購物員完成購物。
Gopuff
gopuff.com
Gopuff 提供您所需的一切服務—在特定市場配送食品、家居必需品、零食和酒類。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以輕鬆管理最後一哩路的交付。直覺的路由、調度、即時追蹤、分析等。
Routific
routific.com
最簡單的送貨路線規劃軟體。 Routific 將強大的路線優化與五星級配送體驗相結合，使規劃本地配送路線變得輕鬆且有利可圖。
Local Express
localexpress.io
端到端雜貨電子商務平台，供雜貨店、餐廳、麵包店或任何其他特定行業的企業上網。
Good Eggs
goodeggs.com
新鮮得令人難以置信的雜貨和餐包當天送達。
Locate2u
locate2u.com
路線規劃與交付優化 我們讓您輕鬆交付物品或追蹤您的服務。使用您自己的車隊或在單一應用程式中將送貨外包給其他快遞員。