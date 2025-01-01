替代項 - Sesame HR

Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一個人力資源管理平台，負責員工數據、出勤、休假、績效等的管理與自助服務。
Clockify
clockify.me
Clockify 是免費的時間追踪應用，幫助團隊監控生產力和計費工時，支持自定義報告和多平台使用。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款幫助小型企業管理小時員工的應用程式，提供員工排班、考勤跟蹤和薪資管理功能。
Insightful
insightful.io
Insightful 是一款工作分析和生產力軟體，提供可行的數據洞察，以促進團隊的工作效率和管理。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
When I Work
wheniwork.com
當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。
Sling
getsling.com
Sling是一款為班次工作的公司設計的排班、時間追蹤和溝通軟體，整合了排班、消息、時間追蹤、任務管理和報告功能。
Deputy
deputy.com
代理人是一款勞動力管理應用，簡化員工調度、時間跟踪、溝通和工資流程，並支持出勤和績效管理。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
BrightHR
brighthr.com
BrightHR是一個人力資源管理平台，提供缺勤管理、假期追踪、時鐘應用程序和文檔存儲，旨在簡化企業的人力資源流程。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules是一款餐廳和酒店業的員工排班應用，提供排班管理、內部通訊和合規工具，簡化作業流程。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。