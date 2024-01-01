替代項 - ServiceNow
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Freshdesk
freshdesk.com
基於雲端的線上客戶服務軟體，透過所有智慧自動化提供幫助台支持，以更快地完成工作。立即註冊免費試用！
Zoho Desk
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的開源替代方案。連接您的客戶對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用於營運 MSP 業務的專業服務自動化 (PSA) 軟體。 利用經過驗證的 PSA 解決方案簡化您的營運。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是一個基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。該公司成立於2011 年，為140 多個國家/地區的10,000 多名客戶提供服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Gorgias
gorgias.com
專為電子商務商店設計的幫助台。透過單一應用程式提供多通路客戶服務。透過對常見請求的自動回應來提高工作效率。
LiveChat
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LiveChat – 網站的線上聊天和幫助台軟體。使用 LiveChat 快速處理客戶服務。註冊並免費試用 LiveChat 14 天！
Atera
atera.com
Atera 的 RMM（遠端監控管理）軟體專為人們設計。它是一款具有 PSA 和遠端存取功能的一體化 RMM 解決方案。開始免費試用
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Front
front.com
Front 是客戶溝通平台，可將電子郵件、應用程式和團隊成員無縫組合到一個視圖中。別再忙了。開始產生影響。
Zammad
zammad.com
幾分鐘內開始，多年成為贏家 探索 Zammad 票務系統 這是那些日子之一嗎？到處都是便利貼，電話鈴聲卻不停地響？ Zammad 是未來的幫助台軟體，可協助您在混亂中找到結構。連接所有溝通管道、輕鬆授予使用者權限並接收有用的報告。一切盡在掌握之中 – 讓您的客戶為您著迷。立即探索 Zammad 票務系統！
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
Crisp
crisp.chat
了解我們針對新創企業和中小企業的客戶訊息傳遞平台。集銷售、行銷和支援為一體的一站式軟體：Crisp。 14 天免費試用。無需信用卡。現在試試 ！我們提供知識庫、團隊收件匣、聊天機器人、CRM 和多種其他功能，讓您建立自己的客戶成功之路。
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Groove
groovehq.com
了解為什麼超過 8,000 名客戶正在使用 Groove 來提高客戶滿意度並建立有意義的客戶關係
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私人電腦技術公司，總部位於加州舊金山。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Riku.AI
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嘗試人工智慧 一個遊樂場，多個提供者。 Riku 是你的人工智慧的寶庫。創作以及保存、分發和試驗最新技術的地方。 Riku 是利用 NLP 技術建立自訂模型的一站式解決方案。
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Vtiger CRM 是一款線上軟體，可協助超過 30 萬家企業增加銷售額、提高行銷投資報酬率並提供優質的客戶服務。免費試用 15 天！
TeamSupport
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TeamSupport 是一家屢獲殊榮的售後客戶支援軟體公司，專為滿足電腦硬體、軟體、資訊技術服務和電信業內 B2B 技術支援公司的獨特需求而打造。