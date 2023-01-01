替代項 - Serpstat

Parse.ly

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Parse.ly 是一個專為內容而建構的分析平台，其設計理念為：最成功的公司是擁有最好內容的公司。然而，在數位內容世界中獲勝並不容易。您需要創建反饋循環並透過數據聆聽觀眾告訴您的內容。透過30 個獨特的關注指標、訂閱者追蹤和受眾細分，內容創作者、分析師、編輯、行銷人員和傳播專業人士可以使用Parse.ly 來： - 透過數據發展業務並改善讀者參與度、轉化率和保留率等關鍵指標- 驅動的見解。 - 根據即時的即時受眾洞察採取行動或分析歷史數據，以清楚地了解過去並規劃未來。借助內建的個人化平台，產品團隊可以使用 Parse.ly 創建由資料支援的動態內容體驗，並由使用者在其網站和 CMS 或 WCM...