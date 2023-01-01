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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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嗨，你在塞拉薩！這比你想像的要好得多。在我們的應用程式中，檢查您的公積金是免費的，並且有多種服務可以幫助您獲得信貸。很酷吧？ 查看您可以在我們的應用程式上利用的所有內容：免費CPF 諮詢、以您或您公司名稱(CNPJ) 的名義進行債務談判並享受折扣、Serasa Score 諮詢、貸款和信用卡優惠、監控您的CPF、線上數位錢包付款等等！

網站： serasa.com.br

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