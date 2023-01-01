seocopy.ai

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

在幾分鐘內產生 SEO 部落格文章，節省數小時的寫作時間。在人工智慧的支援下，我們可以利用我們專為行銷人員和代理商打造的省時工具，增強您的文案寫作輸出，並幫助您在幾分鐘而不是幾小時內編寫 SEO 優化的網站文案。取得即時關鍵字建議並在 5 分鐘內產生完整的部落格文章。

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