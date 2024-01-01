替代項 - SentiOne
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（風格化為 tumblr，發音為“tumbler”）是一家美國微博和社交網站，由 David Karp 於 2007 年創立，目前由 Automattic 所有。該服務允許用戶將多媒體和其他內容發佈到簡短的部落格。用戶可以關注其他用戶的部落格。部落客還可以將他們的部落格設為私有。對於部落客來說，網站的許多功能都是透過「儀表板」介面存取的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 擁有超過 4.75 億個部落格。 截至 2016 年 1 月，該網站每月訪問量超過 5 億，到 2019 年 8 月降至少於 4 億。
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Linktree
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Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Metricool
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Tidio
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立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Zoho SalesIQ
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Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
Ahrefs
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Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Freshchat
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Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
Writesonic
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Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社群媒體管理工具，可協助企業和機構擴大在社群媒體上的影響力。免費註冊。無需信用卡。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有時拼寫為 SocialBlade）是一個追蹤社交媒體統計和分析的美國網站。 Social Blade 主要追蹤 YouTube 平台，但也有有關 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析資訊。 Social Blade 作為第三方 API 發揮作用，為用戶提供這些不同社交媒體平台的匯總數據。 Jason Urgo 是 Social Blade 的執行長。
Planoly
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透過電腦和手機管理、規劃和安排您的 Instagram 貼文。建立一個有凝聚力的 Instagram 來源並管理多個 Instagram 帳戶。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Vista Social
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Sprout Social
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Loomly
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Loomly 是品牌成功平台，使行銷團隊能夠透過協作、發布和分析功能在線上發展成功的品牌。