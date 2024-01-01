替代項 - Sensor Tower
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是一個一體化 SEO 平台，擁有一套 22 個有效的線上 SEO 工具，用於數位行銷。受到 1400000+ 用戶的信賴。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）為應用程式分析資料提供易於使用的平台和工具。與我們一起更有效地運行您的應用程式業務的每個階段。
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前稱為 Luminati Networks）：資料收集基礎架構。財富 500 強公司使用的代理商網路和資料收集工具
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 透過在簡單的介面中提供可操作的見解，促進了世界上最受歡迎的應用程式和遊戲的成長。 → 免費試用我們！
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 應用程式審核管理和 ASO 工具。分析回饋、管理評分和回覆評論，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下載量。
Adjust
adjust.com
行動測量變得簡單：Adjust 將您的所有行銷活動統一到一個強大的平台中，為您提供擴展業務所需的見解。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
Contify
contify.com
Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 廣告商資料庫和數位行銷情報平台為競爭對手的數位廣告策略帶來透明度。
App Radar
appradar.com
應用雷達專注於自然和付費應用程式用戶獲取，讓您可以將自助服務工具與託管服務結合起來進行應用程式商店行銷。這樣您就可以自己或在我們專家的支持下更快成長。 App Radar 的國際團隊已幫助 iTranslate、Kolibri Games、Wargaming 等世界上最成功的行動公司等客戶實現了超過 1 億次的下載。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Zulu5
zulu5.com
使用 Zulu5 的廣告智慧工具探索您的廣告風險和機會。我們的平台專為廣告商、出版商和代理商而設計，使您能夠識別過去的成功經驗，調整現有的行銷活動，並發現新的機會來推動行銷活動成功並產生潛在客戶。 zBoost 為廣告活動提供強大的搜尋和分析工具，使您能夠完善公司的商業策略並發現新的市場機會。 zGuard 致力於確保數位廣告中的品牌安全。我們的平台審核風險並快速解決有害風險，以保護您的品牌聲譽並為消費者創造正面的體驗。品牌安全對於確保廣告放置在適當的環境中並遵守行業法規至關重要。選擇 Zulu5 作為最好的廣告智慧工具集，幫助您實現廣告目標。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 協助快速消費品公司利用人工智慧和機器學習打造贏得消費者青睞的產品。 Ai Palette的專利技術可以即時識別消費者趨勢，揭示消費者驅動因素和動機，並幫助創建滿足未滿足的消費者需求的產品概念。 Ai Palette 目前正與一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括財富 500 強巨頭。 Ai Palette 被 Tracxn 評選為 10 強 CPG 分析公司，並被 StartUs 評選為 2021 年人工智慧快速消費品新創公司 5 強，並被 Slingshot 2019 評選為全球 15 強食品科技新創公司； 2020 年瑞士 Kickstart 創新大會上排名前 10...
Apptopia
apptopia.com
行動世界的可操作數據－我們提供世界上每個行動應用程式和發布商的效能數據。這些數據點可透過 API 和/或我們直覺的網路工具取得。我們不僅為您提供數據，我們還為您提供答案。行動發行商和開發商、服務提供者和投資者每天都使用我們經濟實惠的競爭情報工具來了解和監控競爭對手、為業務策略提供資訊並識別新興消費者的興趣和趨勢。 Apptopia 的獨特之處在於它還能夠提供 SDK 識別和分析、類別層級分析以及可自訂的產業報告。我們也提供一整套使用者取得工具。成效資料（適用於 50 多個國家/地區）包括下載量、DAU、MAU、會話數、排名、使用者保留率、跨應用程式使用情況、SDK 分析、IAP 收入、廣告收入...
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio Smart...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile 是開發人員、行銷人員和 ASO 專家的綜合行動應用程式分析工具。該平台是做什麼用的？ • 進行行動應用程式市場的行銷研究； • 關鍵字的選擇與分析（60多個國家）； • 競爭對手研究； • 追蹤應用程式的位置和搜尋查詢的應用程式內購買。與其他分析相比，我們的優勢是什麼？ • 最精確的搜尋查詢流量指標； • 最方便、最友善的使用者介面； • 用於進行行銷研究和尋找最有利可圖的利基市場的工具； • 追蹤App Store 的應用程式內購買情況； • 任何應用程式索引所依據的關鍵字的完整清單； • ASO 的創建速度快十倍； • 團隊的多重存取。 ASO 工具： • 搜尋查詢的選...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Applytics
applytics.ai
Applytics 是一款全面的 ASO 工具，旨在幫助應用程式開發人員和行銷人員提高應用程式在應用程式商店中的可見度和效能。憑藉關鍵字研究和追蹤、競爭對手分析和應用程式商店清單優化等強大功能，Applytics 使用戶能夠做出資料驅動的決策，以增強可發現性並增加下載量。
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP 是一家行動 UA 機構，它建構了 Metrikal 供其客戶內部使用。其他分析產品無法擷取所需的可操作資料。 Metrikal 儀表板上的每個數據連接、顯示的每個數據視覺化以及報告的每個 KPI 都會影響成長。我們的業務：揭開 ASO 績效的神秘面紗 - Metrikal 是應用行銷報告和分析的一站式商店。在一處可視化並量化 ASO 工作的真正影響。重新訪問您的應用程式歷史資料以做出更好的未來決策。整合 ASO KPI - Metrikal 連接 App Store Connect、Apple Search Ads、Google Play 開發者控制台和 Mobile Acti...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics 是一項 ASO 服務，用於提高應用程式效能並增加應用程式的自然下載量。借助 Asolytics 工具，應用程式擁有者可以提高應用程式的可見度並最大限度地提高收入。
Asodesk
asodesk.com
Asodesk 為您的團隊提供世界一流的應用程式商店優化、評論回應自動化以及 App Store 和 Google Play 上的競爭對手研究工具
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在量身定制的儀表板中查找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
VisualPing.io
visualping.io
視覺化是監控網站變化的最佳工具。只需輸入您想要監控的 URL 並選擇一個區域 - 我們會在偵測到變更時通知您。 Visualping 是一個簡單的解決方案，專注於自動執行檢查網站（任何網站）是否有更改的繁瑣任務。我們對我們的技術進行了微調，以服務數十個用例，包括競爭對手監控、視覺回歸和污損監控、合規性監控、監管情報、價格和缺貨監控以及 SEO 監控。來自 165 個國家的超過 200 萬用戶和 85% 的財富 500 強公司使用 Visualping。 Visualping 透過多用戶管理、進階報告、API 存取和專門支援為大大小小的公司提供支援。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 的銷售支援平台透過相關、可信賴且引人注目的內容幫助銷售代表建立客戶關係並增加收入。
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。
Crayon
crayon.co
Crayon 的競爭情報軟體工具套件可協助您發現並抓住機會，從而創造可持續的業務優勢。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 成立的目標是透過解決與主動市場和技術篩選相關的資源和數據限制，實現公司之間更好、更永續的匹配。從第一手經驗我們知道，負責發起外部參與的團隊經常面臨數據、工具和時間的資源限制，因此往往會退回到被動方法。在合作過程中儘早獲得良好的數據可以為您帶來競爭優勢，並幫助您更快、更好地制定決策。 Venture IQ 可以幫助您實現這一目標。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI 是一個即時市場情報洞察平台，利用人工智慧來幫助抵押貸款行業匯總和組織洞察。 TrustStar 是一個收集經過策劃和驗證的市場情報的平台，專為尋求對競爭性房地產機會的可行洞察的信貸員和銷售經理而設計。 TrustStar 監控 40 多個數據點，包括本地趨勢、近期銷售活動、待售銷售、價格活動、抵押貸款交易和貸款活動。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright 的 LOOP 是一個無程式碼 OBM（基於有機的行銷）平台，用於網站需求產生、轉換和收入成長。 LOOP 使用大數據、機器學習和人工智慧來提供商業智能，以超越競爭對手。我們簡化複雜的數據，節省數週的手動工作。這降低了成本並促進了行銷。我們的平台不斷適應和學習，以保持領先於行業趨勢。我們從您自己的網站以及頂級競爭對手收集了超過 1,000,000 個數據點。我們可以在很短的時間內安全地對其進行分析。與我們一起簡化您的潛在客戶開發流程。
Hermix
hermix.com
Hermix 是第一個針對公共部門銷售的市場分析平台。我們透過招標監控和市場情報幫助公司贏得公共合約。大數據已經在零售、消費者、B2C/B2B 領域中大量應用。借助 Hermix，B2G（企業對政府）也可以使用現代分析。我們將 B2G 引入 21 世紀。我們支援日常銷售、投標和預售： • 投標監控、電子郵件通知。 • 機會資格：預算、競爭、差距。 • 深入的市場情報：錢在哪裡、誰買賣、什麼、何時、何地、如何。我們幫助您在一個令人驚嘆的、巨大的、穩定的市場：公共部門發展您的業務。 • 公部門佔歐盟GDP 的53%。 • 公開招標佔GDP 的14%：歐盟為2 兆歐元，全球為14 兆歐元。 www....
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳洲首選的 B2B 資料庫，可協助企業比以往更了解潛在客戶、客戶和候選人，從而做出更明智的決策並取得優異的業績。它使銷售和行銷團隊能夠加速成長並提高參與度；幫助招募人員識別和吸引合適的候選人；並為尋求可靠市場情報的任何人節省時間。 Firmable B2B 資料庫平台擁有： 👉超過 100 萬家澳洲 B2B 公司和 1,000 萬人。 👉準確詳細的個人資料以及本地化信息，包括 ABN、行業細分、技術堆疊等。 👉廣泛的行動和電子郵件覆蓋範圍👉本地支援 Firmable 致力於幫助您和您的銷售團隊實現 2024 年的成長目標。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi 是一種市場情報解決方案，利用人工智慧技術為 B2B 公司提供即時洞察、資訊和數據，以加速其決策過程。
Ubico
ubico.io
Ubico 為銷售和行銷組織提供由人工智慧驅動的潛在客戶參與平台。 Ubico 與 Hitachi Vantara、AccedoTV、Freshbooks 等全球領先公司合作。利用自動化的力量改變潛在客戶的參與度。 Ubico 透過與您現有的系統整合來建立機器學習模型來產生常見電子郵件並自動執行重複任務，從而提高每位銷售代表的工作效率。
Fundz
fundz.net
Fundz 是銷售觸發事件平台™，是第一個從頭開始構建的同類解決方案，旨在幫助人們在關鍵業務觸發事件（例如新一輪融資、新高管招聘和收購）之後發現、聯繫和吸引更多客戶。我們的數據已獲得行業領先平台的許可，我們很榮幸能夠幫助來自世界各地的各種規模的客戶透過更有效、高效的平台來尋找和達成交易，從而發展業務。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio 是創意廣告的自動化洞察平台，對於任何想要做出數據驅動決策並優化廣告活動以獲得最大影響力的品牌經理、行銷人員、策略家、研究員或執行長來說都是寶貴的資源。基於網路的環境允許用戶在開發的任何階段測試他們的廣告——完成的活動、故事板、影片、圖像，甚至只是正在進行的概念。使用者可以預先測試和事後測試他們的廣告活動，以就其訊息傳遞的有效性做出數據驅動的決策。功能包括逐秒影片分析、概念比較、情緒詞雲等等。結果將在五天內得出。
EQI Data
eqidata.com
G-data是一款專有的人工智慧驅動的商業智慧模型軟體，為中國的線上企業帶來即時、多平台整合、先進的分析SaaS解決方案。 G-data 從所有電子商務和社交媒體平台、sCRM、市場和競爭對手收集數據，以提供即時、動態、多平台數據分析、預測和建議。
Cypris
cypris.ai
Cypris 是一個為研發和創新團隊打造的市場情報平台。我們每天分析和追蹤來自 150 多個國家的超過 5 億個數據點，包括新進業者、專利、研究論文、新創公司等。我們正在將研發團隊與全球創新格局連結起來，就像彭博終端機為金融界所做的那樣，以及 Pitchbook 為創投所做的那樣。
BoardEx
boardex.com
BoardEx 是高階主管情報和關係映射解決方案的領先供應商，提供企業解決方案以促進業務發展並增強關係資本管理。 BoardEx 受到超過 350,000 名用戶的信賴，使您能夠將您的關係路徑映射到公共、私人和非營利組織的 210 萬個檔案中的 160 萬高階主管。 BoardEx 讓您能夠： - 以無與倫比的高階主管洞察力達成更多交易。 - 透過利用可操作的情報來驅動更高品質的數據。 - 透過消除手動資料輸入來提高員工生產力。 BoardEx 是 Altrata 旗下公司，是 Euromoney PLC 的一部分。 Altrata 由五種不同的產品組成：BoardEx、Boardroom I...
AppstoreSpy
appstorespy.com
只需點擊幾下即可將資料轉化為見解 - AppstoreSpy 為複雜任務提供易於使用的工具，幫助您實現行動突破。我們的工具提供的見解可以幫助用戶確定哪個應用程式可以成為下一個大事件，擊敗市場上的競爭對手，或找到最佳的投資機會。我們擁有一系列產品，從允許您直接在 Play 商店中監控和追蹤應用程式資料的 Chrome 擴充功能到高級 API 功能。選擇適合您的工具，無論是經典的Market Explorer 還是我們獨特的Niche Finder — AppstoreSpy 專注於適合任何用戶的可自訂工具。只需點擊幾下即可將資料轉化為見解— AppstoreSpy 為複雜任務提供易於使用的工具幫...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade 是一個軟體平台，可幫助企業在當今競爭激烈的市場中蓬勃發展。即時洞察您的競爭對手、業務合作夥伴和客戶，為您在 B2B 環境中提供實際的競爭優勢
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地作業系統® (ZDOS®) 採用我們專有的整合式資料模型™，包括居民和遊客以及所有活動類型的最高頻率和最高解析度的地理位置、支出和活動資料。結合目的地入住率、行銷績效和我們的策略顧問團隊，全國 200 多個目的地相信 Zartico 能夠提供清晰的見解，從而創造更好的成果。 Zartico 成立於 2019 年，旨在解決旅遊業面臨的世界上最嚴峻的挑戰，透過提高居民的生活品質和遊客體驗，同時促進旅遊業內的組織變革，造福社區。我們的使命是透過改進數據智慧和決策，使組織能夠更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供獨特的見解、基準、基準和指數，DMO 可以透過它們衡量其成功並提供...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是領先的競爭對手情報平台，使組織能夠更快地做出更明智的決策。它使用人工智慧即時追蹤組織競爭對手的全球數位足跡，並使用市場分析師來整理數據。客戶可以獲得與其組織最相關、最可行的持續見解。他們利用這些見解來驗證和優化策略，獲得競爭優勢並保護和增加收入。
Gain.pro
gain.pro
全球約 75% 的大型企業都是私人企業，但要獲得它們的知名度並不容易。 Gain.pro 的使命是利用「高科技和高接觸」的方法來提高私募市場的知名度。我們透過將先進的採購技術與最高品質的本地研究相結合來實現這一目標。深入了解公司、投資者、行業和投資活動，所有這些都透過我們用戶友好的私募市場情報平台呈現給您。我們的客戶包括： - 私募股權公司 - 創投公司 - 企業策略與併購公司 - 併購顧問 - 顧問公司 - 律師事務所 - B2B 銷售公司
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，它是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和效果行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。