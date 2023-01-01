今天，我們很高興推出 Sensible Instruct，這是一款由法學碩士（包括 GPT-4）提供支援的文件理解工具。 借助 Sensible Instruct，您可以使用自然語言立即從任何文件中提取數據，甚至是您以前從未見過的文件。 履歷、發票、合約、學術研究、銀行對帳單、水電費帳單等等——Sensible Instruct 都可以解析它們。

網站： sensible.so

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