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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

今天，我們很高興推出 Sensible Instruct，這是一款由法學碩士（包括 GPT-4）提供支援的文件理解工具。 借助 Sensible Instruct，您可以使用自然語言立即從任何文件中提取數據，甚至是您以前從未見過的文件。 履歷、發票、合約、學術研究、銀行對帳單、水電費帳單等等——Sensible Instruct 都可以解析它們。

網站： sensible.so

免責聲明：WebCatalog 與 Sensible 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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