替代項 - Securiti

syntheticAIdata

syntheticaidata.com

我們幫助各行業的企業克服獲取高品質資料來訓練其視覺人工智慧模型的挑戰。我們的解決方案產生合成數據，使客戶能夠輕鬆地大規模創建不同的數據集。透過利用 SyntheticAIdata Enterprise，客戶可以獲得許多好處，包括大幅降低成本、隱私和法規遵循，並更快地將其 AI 產品推向市場。 在當今競爭激烈的市場中，人工智慧模型的準確性起著至關重要的作用。利用合成數據可以提高這些模型的準確性，使其成為希望在競爭中保持領先地位的企業需要考慮的關鍵因素。 合成資料是現代深度學習（尤其是電腦視覺）中興起的最有前途的技術之一。 SynthesisAIdata 受到 Microsoft for S...