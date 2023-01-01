替代項 - Secured Signing
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology ...
DocHub
dochub.com
線上簽署 PDF 文件、請求電子簽名並發送可重複使用的 PDF 範本。它是瀏覽器中的 PDF 編輯器，與 Google 和 Gmail 整合。立即免費註冊。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 Dropbox Sign）是發送、接收和管理具有法律約束力的電子簽名的最簡單方法。免費嘗試！
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
Formstack
formstack.com
透過強大的工作場所生產力工具，使您的組織能夠數位化和自動化工作流程。立即探索我們的工作流程自動化解決方案。
Signaturely
signaturely.com
立即上傳文件並在幾分鐘內獲得合法簽名。 Signaturely是一款免費的電子簽名軟體，讓簽名變得超級簡單。
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
Eversign
eversign.com
在工作、在家或外出時具有法律約束力的電子簽名。 線上安全批准、交付和簽署文件。
DottedSign
dottedsign.com
在網路、iOS 和 Android 裝置上使用 DottedSign 以合法可執行的方式線上簽署文件。今天就捕獲您的第一個電子簽名！
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble 進行電子簽名。在全球範圍內合法有效，安全託管在瑞士。
eSignly
esignly.com
Esignly 是市場上領先的電子簽章解決方案，可輕鬆、有效率且安全地簽署電子文件。各種規模和行業的企業都可以隨時隨地在任何設備上進行訪問，正在用 Esignly 的電子簽名取代手動的紙質簽名方法。
SignRequest
signrequest.com
自己簽名或讓文件簽名。簡單、安全、具有法律約束力且免費。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Concord
concordnow.com
Concord 是最簡單的合約管理平台，可用於協作、管理、設計和儲存協議。
Foxit eSign
foxit.com
福昕擁有超過 6.5 億用戶，已向超過 425,000 家客戶銷售產品，其中包括中小型企業到跨國企業，遍布全球 200 多個國家。 Foxit eSign 是一項具有法律約束力的電子簽名服務，用於準備和收集重要的簽名文件。它提供了完整的電子簽名解決方案 - 上傳文件、建立範本、新增收件人並發送。 Foxit eSign 自動化工作流程，提供無縫流程，讓使用者可以使用瀏覽器發送、簽署、追蹤和管理簽署流程。完成後，您將獲得一份經過合法簽署的文件的防篡改存檔。無論是透過網路還是行動設備，產生協定並將其發送出去進行電子簽名都是快速、輕鬆的。 Foxit eSign 軟體提供的一些有用功能包括： • 可...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗...
Signmee
signmee.com
線上協議表格以加快簽署速度 線上表單產生器、郵件程序和電子簽名程序，為每個人提供收件匣
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。不再浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 E...
Signable
signable.co.uk
Signable 的電子簽名軟體可協助您在幾秒鐘內發送具有法律約束力且安全的線上文件。從今天開始使用電子簽名！
Contractify
contractify.io
用於線上電子簽署、管理和自動化所有合約的合約管理軟體。 Contractify 使團隊能夠在線上協作。
RSign
rsign.com
對簽名者來說簡單意味著寄件者快樂。 RSign eSign 將文件和表單轉變為引導式、優雅時尚的電子簽名體驗。
Signwell
signwell.com
SignWell（以前稱為 Docsketch）。 讓您輕鬆簽署文檔，從而將週轉時間縮短一半。 SignWell 是一種電子簽名工具，可用於具有法律約束力的簽名和更快的文件簽名。
EZsign
ezsign.ca
免費試用 eZsign。靈活的定價方案。頂級安全性。專為加拿大企業設計。
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的電子簽名軟體，透過其快速、安全且使用者友好的解決方案簡化了文件簽署流程。立即註冊免費試用，體驗 KONSIGN 的便利。除了電子簽名之外，KONSIGN 還提供先進的文件管理功能以及與 Google Drive 等流行雲端儲存服務的無縫整合。這使您可以輕鬆地從任何裝置組織、存取和共用文檔，確保工作流程順利進行。 Konsign 的創新方法節省了時間、金錢和資源，同時為無紙化環境做出了貢獻。這個尖端平台使您只需點擊幾下即可完成文書工作，使您能夠專注於更關鍵的任務。 Konsign 不僅簡化了文件簽署，還透過減少紙張消耗和推廣環保實踐來展示對永續發展的承諾。選擇 KON...
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供多種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
OKdokument
okdokument.com
適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。
FuseSign
fusesign.com
經濟實惠、安全且易於使用的數位簽章工具。 FuseSign 專為專業服務業量身打造。發送需要簽名的文件並在幾分鐘（而不是幾天）內將其返回。它具有法律約束力，可用於多種文件。免費試用 FuseSign 14 天，了解為什麼 FuseSign 是您唯一需要的數位簽章工具。
Dedoco
dedoco.com
探索 Dedoco 的可信任企業應用程式套件，從數位簽章和視訊簽章到表單和區塊鏈可驗證的憑證和憑證。
ZorroSign
zorrosign.com
您的業務安全確實岌岌可危。 當安全性成為關鍵任務時，您的企業需要安全的數位簽章、交易和文件。只有一個完整的解決方案是基於區塊鏈構建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It DownTM
WeSign
wesign.com
其他被視為有效的電子簽名類型 除了數位簽名和電子簽名之外，還有其他類型的電子簽名正在被廣泛接受。
Autenti
autenti.com
Autenti 電子簽名是為公司提供的安全電子簽名。透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦在線上簽署合約和其他文件，節省時間和金錢。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且整合的合約簽署軟體更快完成交易 在一個統一平台上起草、發送和簽署合約。透過經過認證的數位簽章和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有協議。
DrySign
drysign.exelatech.com
透過 DrySign 數位簽章步入安全、永續的未來 DrySign 的線上數位簽章解決方案可讓您和您的客戶隨時隨地在任何裝置上上傳、簽署、共用和存檔文件。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首選的電子簽名解決方案，專為快速、安全的文件簽名而設計。使用 SignFree，您可以在 30 秒內簽署無限量的文檔，而且全部免費。告別紙張浪費，採用更快、更環保的方式來管理協議。與我們一起簡化簽名並為更永續的未來做出貢獻。立即註冊並體驗 SignFree 的輕鬆電子簽名。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst 是一種在簡單的安全線上平台中管理您的業務表格和文件的簡單方法。 DocuFirst 不僅僅是電子簽名解決方案！我們允許企業收集和儲存填寫表格所需的數據，並提供強大的文件管理功能。
Agrello
agrello.io
與 Agrello 一起更聰明地工作 與我們一起開始您的數位轉型之旅！無論您只是需要時不時地簽署數位文檔，還是需要管理整個公司的法律文件，我們都會隨時為您提供協助。 // 在沒有壓力和學習的情況下開始 很多時候，新工具通常需要新的技能和訓練。阿格雷羅的情況並非如此。只需使用您最喜歡的工具並將準備簽署的文件上傳到 Agrello。在添加所有簽名者和查看者後，我們將處理剩下的事情。我們將隨時向您通報簽署過程，以便您在此期間可以專注於其他事情！ // 直覺的儀表板，方便您有時需要更多時間來收集所有必要的簽名。 Agrello 的文件儀表板旨在為您提供清晰、即時的回饋，以了解哪些交易需要推動以及哪些交...
DocVerify
docverify.com
DocVerify 透過強大的電子簽名和遠端線上公證 (RON) 解決方案將簽名和公證推進到數位時代。現在，您可以在可信任的線上環境中安全地簽署、管理和儲存具有法律約束力的文件。 DocVerify 經批准和認證的電子公證工具不需要下載軟體或購買硬體。此電子公證可透過網際網路和標準瀏覽器存取。利用值得信賴的 DocVerify 平台加快週轉時間、降低成本並保持交易順利進行。對於合約和其他商業文件，DocVerify 的電子簽名工具提供了豐富的選項。數位簽章軟體可以簡化簽章取得流程或整合到公司現有系統中。 DocVerify 由 Black Knight 提供，Black Knight 是一家業...
Signority
signority.com
Signority 是一種電子簽名和文件工作流程自動化管理工具，可取代列印-簽名-掃描流程。 Signority 成立於 2010 年，符合 HIPAA 標準，是北美醫療保健、人力資源、非營利組織和教育領域領先的電子簽名提供者。借助模板、批量簽名和批量簽名等節省時間的功能，您可以將一天的時間集中在您必須做的事情上。我們行業領先的支援以人為中心，而不是以機器人為中心。因此，當您急需幫助時，您可以與現場人員交談。而且，由於 Signority 非常易於使用，因此入職培訓非常簡單，並且可以在一天內完成。另外，如果您的團隊需要培訓，通常可以在 10 個工作天內安排。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款總部位於英國的電子簽名軟體，用於線上發送、簽署和管理合約。公司使用Legalesign 來獲得顯著的生產力和財務收益，透過消除對印表機的需求並使客戶能夠從任何地方進行簽名來提高客戶的滿意度，最後但並非最不重要的一點是，減輕各地長期受苦的員工的繁瑣文書工作的負擔。 Legalesign 的客戶包括律師事務所、保險公司、房地產公司、招聘人員、會計師等。 Legalesign 是從頭開始建造的，旨在為我們的客戶提供最大價值。商業軟體的關稅價格往往遠遠超過其使用成本——採用成本、培訓成本、日常使用時間和變更成本。 Legalesign 的設計始終致力於最大限度地降低這些成本...
CocoSign
cocosign.com
為中小型企業和專業人士提供更簡單、更快速、更安全的電子簽名解決方案 使用 CocoSign 值得信賴且具有法律約束力的電子簽名軟體，快速輕鬆地簽署、發送、追蹤和收集電子簽名。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一個免費、現代且簡單的電子簽名解決方案。除了免費方案外，我們還提供終身優惠，這使我們有別於 90% 以上的其他電子簽名應用程式。您無需為 DocuSign 等過時的應用程式支付月費，只需永遠為 SignHouse 支付一次費用，並加入由像您這樣的人組成的社群。
ValidSign
validsign.eu
我們的電子簽名已被全球 3000 多個組織在各種流程中實施。 ValidSign 是一個企業解決方案，這意味著您可以在組織的所有不同部門使用 ValidSign 來簽署各種文件。 ValidSign 在 30 多個不同市場開展業務，並擁有所有這些市場的專業知識。例如，此時，美國大學的一位董事會成員正在與 ValidSign 簽署一份成立決定。與此同時，荷蘭的會計師正在簽署報稅表。我們竭誠為每一個想要加速業務、簡化簽名和改善客戶服務的組織提供服務！
Lightico
lightico.com
人工智慧驅動的文件收集、電子簽名、身份驗證和表單，確保安全且合規的客戶流程。
GoFormz
goformz.com
GoFormz 是一個用於建立數位表單和收集資料的平台，可供各行業和規模的團隊使用。使用 GoFormz 的線上表單產生器，團隊可以數位化現有表單或從頭開始製作新表單 - 無需任何程式碼。 GoFormz 是唯一的數位表單解決方案，使用戶能夠建立現有表單的數位版本，使任何用戶（無論其技術熟練程度如何）都能輕鬆產生滿足其獨特業務需求的數位和線上表單。表單可以輕鬆配備各種強大的欄位和功能，包括電子簽名、文件附件、表格、清單、即時計算、必填欄位等等。您可以在手機和平板電腦等行動裝置上填寫數位表格，也可以透過電腦線上填寫。 GoFormz 行動應用程式具有完整的離線功能，可讓用戶不間斷地繼續工作，無論...
Scrive
scrive.com
Scrive 透過電子簽名和身分驗證解決方案自動化基於協定的業務流程。 Scrive 於 2010 年在斯德哥爾摩成立，迅速成為北歐電子簽名市場的領導者，並繼續擴展到歐洲。易於使用且強大的安全措施是各種規模的組織（包括高度監管行業的企業）依賴 Scrive 解決方案來提高內部效率、合規性和客戶滿意度的關鍵原因。 eSign 是 Scrive 的協議簽署平台，開箱即用，提供適合任何業務的定價方案和功能包，或作為 API 整合。主要優勢包括： - 在任何設備上簽名- 消除成本高昂的手動任務- 縮短交付時間- 使用eID 對簽名者進行身份驗證- 專為安全性和合規性而構建- 跟踪和監控協議的狀態- 詳...
CINCEL
cincel.digital
CINCEL 是一個一體化信任平台，已幫助超過 300,000 人透過數位簽章（親筆簽名 + 高級簽章）、認證（NOM-151 時間戳 + 區塊鏈公證 + 審計足跡）等服務加快協議和流程，身分（生物辨識驗證+背景調查）和文件管理（CLM）。 CINCEL 簡化了以客戶為導向的工作流程和入職流程，並具有法律合規性和法律確定性。它可以減少詐欺和官僚作風，取代不符合墨西哥和拉丁美洲法律 (ISO/IEC + NOM151 + NIST + AICPA) 的昂貴、複雜且有風險的工具。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款現代電子簽名應用程序，可快速、簡單、安全且經濟高效地發送文件以進行具有法律約束力的簽署。對於那些希望將數位簽章整合到自己的應用程式中的人來說，其易於使用的 API 是量身定制的。憑藉Syncfusion 20 年為開發人員提供強大API 的經驗，BoldSign 充分利用該公司在該領域的深厚專業知識，提供直觀的用戶界面、廣泛的定制可能性以及對技術支援和持續產品改進的承諾（僅次於於沒有任何。企業選擇 BoldSign 的 5 個理由： * 透明、可擴展的定價以及慷慨的計劃限制。完整詳情請參閱 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 ...