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SchoolGrid 為公共部門的中小學和餐飲服務商提供廚房管理軟體。如果您希望使您的餐飲服務更有利可圖，請繼續閱讀，因為我們在以下方面擁有良好的記錄： - 增加膳食攝取量、生產力和效率以及 - 減少人員配備和食品成本——以及食品浪費

網站： schoolgrid.co.uk

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