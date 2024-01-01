替代項 - Scale AI
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Appen
appen.com
透過澳鵬解鎖生成式人工智慧。 憑藉我們領先業界的產品、深厚的專業知識和無與倫比的全球人工智慧培訓專家團隊，打造卓越的客戶體驗。我們是您值得信賴的數據合作夥伴，幫助最具創新力的公司執行世界級的人工智慧計畫。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Microsoft Fabric
microsoft.com
將您的數據帶入人工智慧時代。 透過在單一人工智慧驅動的平台上將每個資料來源和分析服務連接在一起，重塑每個人存取、管理和處理資料和見解的方式。
Surge AI
surgehq.ai
利用人類語言的豐富性來訓練人工智慧。使用 Surge AI 的全球資料標記人員和平台建立強大的 NLP 資料集。
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
Prolific
prolific.com
按需、自助資料收集。 Prolific 幫助您招募高品質的研究參與者來參與您的研究、調查或實驗。
neptune.ai
neptune.ai
在一個位置記錄、組織、比較、註冊和共享所有 ML 模型元資料。 - 隨著建模團隊的成長而實現自動化和標準化 - 與您的團隊和整個組織就模型和結果進行協作 - 使用託管、部署在本機或私有雲。與任何 MLOps 堆疊集成
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Supervisely
supervisely.com
對影像、視訊、LiDAR 和 DICOM 資料集進行註釋，與世界一流的 AI 生態系統合作和訓練神經網絡
Humanloop
humanloop.com
在一個統一平台上進行 NLP 註釋、培訓和監控的一體化平台，由主動學習提供支援。非常簡單，速度提高 10 倍。
Sama AI
sama.com
透過業界領先的數據品質釋放模型的潛力。 Sama 的整合 ML 支援的資料註釋平台具有人機互動驗證，可簡化 AI 開發，從而更快實現準確性和上市時間。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
Katonic.ai
katonic.ai
在無程式碼 Katonic 生成人工智慧平台上只需幾分鐘即可建立強大的人工智慧應用程式。透過生成式 AI 的力量，提高您和員工的生產力、增強客戶體驗並完成只有大型企業才能完成的事情。 * 無需編碼技能。 * 企業級安全性。 * 50+ 法學碩士可供選擇 * 根據您自己的資料進行訓練，並使用您自己的護欄。
Shaip
shaip.com
Shaip 為希望建立無偏見和高品質 AI/ML 模型的公司提供跨多種資料類型（文字、音訊、圖像和視訊）的高品質資料。 Shaip 為醫療保健、對話式人工智慧、電腦視覺和生成式人工智慧/法學碩士用例授權、收集和註釋資料。 除了數據之外，Shaip 還提供了完整的 Responsible LLM 工具包，用於使用來自人類回饋的強化學習 (RLHF) 來調整、評估和增強大型語言模型。 我們的全球團隊總部位於肯塔基州，在矽谷和印度設有辦事處，將資料科學專業知識與深厚的產業知識融為一體。我們使合作夥伴能夠部署他們可以信任的人工智慧，這反映了其影響的人群的多樣性。
Openlayer
openlayer.com
最先進的平台，用於從頭開始建立高品質、值得信賴的模型。
Universal Data Tool
universaldatatool.com
通用資料工具是一個 Web/桌面應用程序，用於編輯和註釋圖像、文字、音訊、文檔，以及查看和編輯可擴展 .udt.json 和 .udt.csv 標準中定義的任何資料。與其他人即時協作，輕鬆培訓貼標機，整合到您的應用程式中。執行影像分割、影像分類、音訊轉錄、命名實體辨識 (NER) 和命名實體連結 (NEL)。使用 docker 運行，與 Tensorflow、Keras 或 Fast.ai 一起使用。
TrainingData.io
trainingdata.io
模型輔助影像和視訊訓練數據標記，用於放射學、病理學和其他形式的醫療數據，用於建立機器學習模型。 受到醫療公司、研究科學家和技術人員信賴的排名第一的工具。
Kognic
kognic.com
用於 ADAS/AD 的一流感測器融合解決方案，用於探索、塑造和解釋資料集。
Replicate
replicate.com
使用 API 運行 AI。運行和微調開源模型。大規模部署自訂模型。全部只需一行程式碼。
Model Share
modelshare.ai
Model Share AI MLOps 平台是機器學習創新的動態中心。 它允許數據科學和機器學習工程師從頭到尾輕鬆管理機器學習專案。您可以改進模型，使用豐富的 ML 分析和報告工具追蹤進度，並立即部署模型。 在 Model Share AI，我們也正在建立世界上最大的可重複使用 ML 模型資料庫，使用者可以建立資料科學組合、生成和共享可重現的模型和可重複使用程式碼。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
CVAT.ai
cvat.ai
電腦視覺標註工具（CVAT），設計供專業數據標註團隊使用，為電腦視覺演算法標註數據
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。