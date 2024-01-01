替代項 - Scale AI

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Shaip 為希望建立無偏見和高品質 AI/ML 模型的公司提供跨多種資料類型（文字、音訊、圖像和視訊）的高品質資料。 Shaip 為醫療保健、對話式人工智慧、電腦視覺和生成式人工智慧/法學碩士用例授權、收集和註釋資料。 除了數據之外，Shaip 還提供了完整的 Responsible LLM 工具包，用於使用來自人類回饋的強化學習 (RLHF) 來調整、評估和增強大型語言模型。 我們的全球團隊總部位於肯塔基州，在矽谷和印度設有辦事處，將資料科學專業知識與深厚的產業知識融為一體。我們使合作夥伴能夠部署他們可以信任的人工智慧，這反映了其影響的人群的多樣性。