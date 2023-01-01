SC Singapore
ibank.standardchartered.com.sg
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「SC Singapore」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
渣打銀行是一家英國跨國銀行和金融服務公司，總部位於英國倫敦。該公司在 70 多個國家經營由 1,200 多個分支機構和網點組成的網絡，擁有約 87,000 名員工。
網站： ibank.standardchartered.com.sg
免責聲明：WebCatalog 與 SC Singapore 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
IHG
ihg.com
Lloyds Bank Business
onlinebusiness.lloydsbank.co.uk
Lloyds Bank Personal
online.lloydsbank.co.uk
ANZ New Zealand
digital.anz.co.nz
ANZ Australia
login.anz.com
British Airways
britishairways.com
Charles Schwab
schwab.com
Scotiabank Canada
scotiaonline.scotiabank.com
Chase
secure.chase.com
Siteimprove
my2.siteimprove.com
UOB Personal
pib.uob.com.sg
Tesco
tesco.com