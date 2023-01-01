SC Singapore

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渣打銀行是一家英國跨國銀行和金融服務公司，總部位於英國倫敦。該公司在 70 多個國家經營由 1,200 多個分支機構和網點組成的網絡，擁有約 87,000 名員工。

網站： ibank.standardchartered.com.sg

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