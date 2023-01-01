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SaltWire Network Inc. 是一家加拿大報紙出版公司，由新斯科細亞省哈利法克斯市的 Dennis-Lever 家族擁有，該家族是《紀事先驅報》的所有者。 Saltwire 在加拿大大西洋地區擁有 23 份日報和週報。該公司成立於 2017 年，透過收購 TransContinental 的 27 份報紙而成立。

網站： saltwire.com

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