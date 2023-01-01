替代項 - SalesRabbit

ProntoForms

prontoforms.com

ProntoForms（多倫多證券交易所代碼：PFM）是一家加拿大軟體和行動應用程式開發商，為用戶提供低程式碼開發平台來建立企業現場服務管理應用程式。該應用程式將文書工作數位化，使現場工作人員能夠在行動裝置上完成複雜的表格、收集豐富的數據並將表格數據直接發送給管理人員、後台系統和分析工具。該公司於 2005 年上市，並在多倫多證券交易所創業板上市，股票代號為 PFM。 2015 年，Frost & Sullivan 授予 ProntoForms 「北美行動表單競爭策略創新與領導力」獎。 2019 年，ProntoForms 在 2019 年 Gartner 企業低程式碼應用平台魔力像限中被認可...