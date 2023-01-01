替代項 - SalesRabbit
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Better Proposals
betterproposals.io
透過 Better Proposals，發送專業的商業提案只需一半的時間。透過深度分析和數位簽章達成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms（多倫多證券交易所代碼：PFM）是一家加拿大軟體和行動應用程式開發商，為用戶提供低程式碼開發平台來建立企業現場服務管理應用程式。該應用程式將文書工作數位化，使現場工作人員能夠在行動裝置上完成複雜的表格、收集豐富的數據並將表格數據直接發送給管理人員、後台系統和分析工具。該公司於 2005 年上市，並在多倫多證券交易所創業板上市，股票代號為 PFM。 2015 年，Frost & Sullivan 授予 ProntoForms 「北美行動表單競爭策略創新與領導力」獎。 2019 年，ProntoForms 在 2019 年 Gartner 企業低程式碼應用平台魔力像限中被認可...
Proposify
proposify.com
提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
Repsly
repsly.com
智慧現場團隊如何在零售業中獲勝。有關零售執行和銷售業績的即時見解。為您的現場團隊提供更聰明的推銷、促銷和銷售執行工具。在貨架上贏得勝利所需的一切。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
Nusii
nusii.com
停止與 Word、InDesign 和 PDF 作鬥爭。 Nusii 讓您每次都能在更短的時間內創建精美的提案。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美國規劃軟體公司，總部位於加州舊金山。 Anaplan 銷售基於雲端的業務規劃軟體的訂閱，並提供用於決策目的的數據。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|統一 B2B 商務平台和行動銷售應用程式
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Loopio
loopio.com
改變您的提案回應流程—並釋放您的成長。了解為什麼 800 多家公司使用 Loopio 來回答 RFP、DDQ 和安全問卷。
BeatRoute
beatroute.io
銷售支援平台可協助零售企業從銷售團隊、經銷商和客戶獲得 50% 以上的收入。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚語，意思是銷售立即獎金。通常，製造商或雇主直接向銷售特定產品的銷售人員支付小費。有時，它會以 SPIF 或 SPIFF 的形式給出，並帶有發明的單字來適應字母，但這些不是起源（見下文）。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先進的虛擬資料室解決方案始終獲得最佳結果。拋棄傳統的資料室，立即加入世界頂尖交易撮合者的行列。
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Brainshark
brainshark.com
Brainshark 是一家位於麻薩諸塞州沃爾瑟姆的私人科技公司，提供銷售支援平台和產品套件。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
SimpliField
simplifield.com
透過用於零售業務營運、通訊和即時分析的整合式行動平台釋放性能。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款針對零售業不斷成長的 CPG 品牌的一體化促銷管理平台。在一個地方規劃、執行、分析和優化您所有的零售貿易促銷、現場銷售和營銷活動以及店內演示 - 並通過交鑰匙端到端管理流程外包您最頭痛的扣除工作。透過在 Promomash 中管理這一切，CPG 品牌擁有了一個事實來源，可以幫助他們更好地宣傳零售業，並在有限的貿易支出中做出最佳選擇。沒有其他解決方案能夠提供品牌管理其貿易行銷和促銷工作各個方面所需的全部工具。不再需要電子表格或多個系統！ • 在一處管理促銷、演示、銷售和扣除。 • 透過我們與 Crisp 的合作關係獲取自動的每日銷售資料來源。 • 透過我們的端對端交...
Map My Customers
mapmycustomers.me
現場銷售代表的副駕駛。外部銷售領導的指揮中心。適用於iOS 和Android 的「映射我的客戶」行動應用程式可協助外部銷售代表： 將客戶視覺化為地圖上的圖釘• 查看地圖上最具商機的區域• 根據主要客戶、產品線、地區等創建群群組• 查看哪些區域在設定的天數內未受影響的公司進行更多停留• 選擇要拜訪的客戶並在幾秒鐘內建立優化路線• 沿您的路線尋找新客戶，以實現勘探目標或填補額外時間放棄資料輸入• 將客戶拜訪記錄在案只需輕按幾下即可記下語音轉文本筆記 • 隨時隨地自動捕獲電話和電子郵件 • 與 Hubspot、Salesforce、Quickbooks 等集成
Upwex
upwex.io
使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的 AI 工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
Pathlight
pathlight.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
inSitu Sales
insitusales.com
用於現場銷售、DSD 和訂單輸入的一體化行動銷售應用程式 建立銷售訂單、行動發票、估算和付款。 使用即時 GPS 優化銷售路線並追蹤銷售代表。建立電子商務入口網站
DocSales
docsales.com
您完成交易。我們讓他們處於自動駕駛狀態。 DocSales 允許您透過您選擇的 CRM 零點擊、零工作量產生提案和合約。
Jiga
jiga.io
將您的供應商與您組織的通訊堆疊同步。自動執行詢價、採購訂單和訂單狀態追蹤。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案軟體可讓您在 50% 的時間內建立、電子簽署和追蹤具有專業外觀的客戶提案。
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ 是排名第一的銷售佣金軟體，旨在將團隊聚集在一起。我們使團隊能夠更準確、更透明地運行佣金。
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