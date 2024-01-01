替代項 - SAAS First
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
Comm10
comm100.com
Comm100 Free 是一個屢獲殊榮的客戶互動平台，可透過數位管道（包括即時聊天、音訊和視訊聊天、電子郵件、簡訊、Facebook、WhatsApp for Business 等）快速輕鬆地與客戶聯繫。非常適合小型企業。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
cogram
cogram.com
為您的團隊配備一位聰明的同事，讓您的工作效率加倍。 Cogram 使用 AI 在虛擬會議中記筆記、追蹤行動項目並自動執行下游任務，同時保持資料的隱私和安全性。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理商或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
類人一體的人工智慧行銷助手，可建立登陸頁面、宣傳影片、廣告、行銷文案、圖形、電子郵件、畫外音、部落格文章、藝術作品等
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是美國企業客戶服務對話式人工智慧解決方案。它由 Genesis Media LLC 聯合創始人 Richard Smullen 於 2015 年 4 月創立。 Pypestream 在紐約和舊金山設有辦事處。它因其旨在連接企業與消費者的 Pypestream 訊息平台而廣受歡迎。每個公司帳戶都包含用於各種類型通訊的“Pype”和“Streams”。該應用程式使用人工智慧和機器學習來實現客戶服務自動化。
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper 是一款人工智慧工具，適合希望增加銷售額並讓顧客滿意的網路商店老闆。 * Upsy的智慧搜尋功能針對行動用戶進行了最佳化，可協助訪客透過圖片快速找到合適的產品。 * AI產品推薦功能鼓勵顧客購買更多商品，增加每次銷售的價值。 * 每日優惠和新品促銷可加快庫存週轉並鼓勵顧客探索您的商店。 * 智慧常見問題解答可以釋放您的客戶服務團隊並減少購物籃遺棄率。 * Upsy 的調查功能收集有價值的客戶回饋，幫助您優化業務
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的對話式人工智慧公司，提供對話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家領先的商業語音人工智慧助理供應商。在我們專有的對話式 AI 技術和 OpenAI 的 ChatGPT 的支援下，我們的語音 AI 助理旨在在客戶旅程的任何階段自動進行呼入和呼出客戶互動。我們幫助企業增加收入、提高營運效率並豐富其數位客戶體驗之旅，而無需大量投資或增加人員。我們的多語言語音 AI 助理已成功為金融服務、醫療保健、保險、電子商務等多個行業的中小型企業和企業實現數百萬次企業與客戶對話的自動化。 Curious Thing 是唯一支援跨多個用例快速部署的語音 AI 技術 - 支付支援、查詢處理、預約、常見問題解答處理、潛在客戶資格認證等。請透過 hel...
Gladly
gladly.com
與 Gladly 一起轉變您的客戶服務。 我們排名第一的人工智慧客戶服務軟體可以節省成本、增加收入，並使代理商能夠透過卓越的服務提高客戶忠誠度。
Dixa
dixa.com
Dixa 的全通路客戶服務軟體深受熱愛客戶的品牌信賴，為代理商和客戶提供最佳體驗。
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna 是產權公司的人工智慧虛擬結帳助理！ 她聰明、足智多謀，而且總是樂於助人： * 客戶服務：24/7/365 回答有關 Resware、SoftPro 和 RamQuest 的一般性問題和文件特定問題。 * 訂單輸入：在 Resware 遊戲軟體生產系統中開啟新訂單，24/7。 * 成交：建立買方成交成本估算和賣方淨值表 24/7（僅限 ResWare）。 * 處理：透過 Alanna 智慧表格收集和處理賣家/買家資訊。 * 支援：主動向交易各方發送簡訊和電子郵件。 * 銷售：支援大規模簡訊行銷活動，以實現成交後行銷、客戶保留和新業務。 * 行銷：充當您的品牌大使，引導消費者完成標...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智慧人性化領域的領導者，創造自主動畫的數位人，使組織能夠重新構想當今數位世界和虛擬宇宙中的客戶體驗。 Soul Machines 是唯一擁有數位大腦和自主動畫專利技術的公司，以響應迅速、相關且前所未有的方式提供人機協作的全部功能和優點。
Slang.ai
slang.ai
打電話給企業不應該是令人沮喪的經驗。有了人工智慧，就有了更好的方法。這就是我們創辦 Slang.ai 的原因。我們的使命是將手機轉變為個人化、高效且令人愉悅的管道。 只需 30 分鐘或更短的時間即可完成設置，讓 Slang.ai 的虛擬禮賓服務幫助您提供個人化且令人愉悅的客戶體驗。再也不會錯過任何一通電話。
Posh AI
posh.ai
Posh 是一家由創投支援的對話式人工智慧公司，於 2018 年從麻省理工學院的人工智慧實驗室分拆出來。 我們致力於實現銀行業務的民主化，並加速金融機構負責任地採用人工智慧，改變他們為社區和員工服務的方式。 我們改變金融服務公司與客戶的聯絡方式並實現聯絡中心工作流程自動化。我們的人工智慧平台涵蓋訊息傳遞和語音管道。
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx 是一款基於雲端的產品，它使用對話式人工智慧、機器學習和自然語言處理技術來自動與客戶和員工互動。其 IVA 技術透過業界領先的語音辨識和數位訊息功能提供快速、簡單、個人化的服務，創造積極的互動，從而提高客戶和員工的滿意度。 Mosaicx 讓對話式人工智慧變得異常簡單。
Mehery
mehery.com
Mehery 是一家成立僅一年的年輕公司，致力於在數位領域建立解決方案。 它由一支擁有100多年累積經驗的技術官僚和技術專家團隊創立，在企業系統數位化、大型企業數位轉型之旅以及大規模構建社交媒體管理系統方面擁有豐富的經驗。 Mehery 的誕生源於一個使客戶參與民主化的理念——在組織的所有數位資產中提供資訊、獲取、主動和反應。我們相信，正確數位化並提供在無程式碼、數位行銷驅動的非活動中挖掘數位化的能力，將是企業前進成功的關鍵。 我們的客戶，是我們共同成功的合作夥伴。 我們共同的旅程才剛開始。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款由人工智慧驅動的簡訊助手，適用於具有成長意識的銷售代表。透過簡訊自動與您的潛在客戶和客戶進行來回交流。無論是安排會議、篩選潛在客戶或跟進潛在客戶，Mav 都能幫您完成。僱用 Mav，擴展您的業務。
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento 是一款由 AI 提供支援、以企業為中心的聯絡中心自動化解決方案，可確保企業透過減少 AHT、縮短爬坡時間並節省成本，持續實現卓越的業務成果。
Brainwave
brainwave.so
利用人工智慧改善您的業務。自動化客戶互動。簡化潛在客戶收集和會議安排。
Automatorr
automatorr.com
Automatorr 的服務包括： * 針對永久、合約或臨時職位的專業人才招募。 * 涵蓋解決方案設計、實施和支援各個階段的諮詢、諮詢和實施。 * 我們提供完全託管的軟體解決方案來解決行業特定問題。這些解決方案可以在幾天內部署完畢，既經濟又保證投資回報。 * 透過我們的自由線上人才市場接觸超過 1000 名專家，以填補您組織中的空白或在預算範圍內按時完成專案。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork 將您的員工、IT 系統、人力資源營運和業務流程自動化結合在一起，以提高整個組織的生產力。 我們透過人工智慧優先的工作流程自動化為您的所有業務流程提供數位化企業體驗，從而幫助您提高員工生產力和企業效率。
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum 致力於在後台人工智慧助理 Arcos 和 Archie 的幫助下幫助公司將產能提高 10 倍，並擺脫重複性任務。他們專注於商業價值，熱衷於將人工智慧技術輕鬆、安全且易於存取地整合到中小型企業中。 Arcanum 成立於 2016 年，總部位於紐西蘭惠靈頓。
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice是一家CPaaS技術公司，透過可程式雲端平台提供自動化AI技術解決方案。 Plum Voice 允許客戶從一套智慧虛擬語音代理(IVA) 或客製化解決方案中進行選擇- 互動式語音應答(IVR)、調查、支付處理等- 自動化重複任務、客戶互動和業務流程，以提高成本效率和節約成本。
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI 正是對話式 AI 的意義所在… 我們的企業級平台由生成式人工智慧和專有的大語言模式 (LLM) 驅動，透過自我改進的對話式人工智慧代理徹底改變客戶體驗。 我們的使命是揭開人工智慧的神秘面紗，使其易於使用且易於使用，使企業能夠利用其數據、擴展其營運並提升客戶體驗。 Moveo.AI 與 Viva、Kaizen Gaming、Edenred 和 Allianz 等全球企業合作，已在美國、希臘和巴西建立了穩固的業務。我們的平台覆蓋全球 20 多種語言，目前服務的用戶群每月活躍用戶超過 200 萬。
Kait
kait.ai
KAIT 代表科威特人工智慧 (AI) 技術，是科威特和海灣合作委員會第一個由人工智慧驅動的對話平台。 憑藉與社交媒體管道的輕鬆集成，KAIT 可以將您的業務提升到客戶服務、行銷和銷售的新水平。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole 可協助開發人員產生 Web/行動應用程式並透過提示執行 Web 自動化。它提供了一個 NPM 包，開發人員可以將其安裝在本機電腦上。我們正在推出一個具有無限上下文和兩個自主人工智慧代理的 CLI。
Cuber
cuber.ai
Cuber AI 是一家 SaaS 公司，致力於透過其低成本自動化平台 BotzForce 顛覆超級自動化市場。我們透過下一代生成式人工智慧和自動化解決方案顛覆了提供 IT 服務台、銷售流程自動化和客戶支援的舊方式。 我們的 BotzForce 平台使企業能夠透過對話式 AI、雲端功能和簡單的無程式碼平台等現代解決方案實現基礎設施自動化，從而更有效地管理耗時且重複的任務並降低成本。 Cuber AI 總部位於矽谷，在印度海得拉巴設有辦事處。
bluecap.ai
bluecap.ai
更快、更聰明、大規模地完成工作想像一下近乎即時的摘要，觸發上下文任務並自動填充相關資訊並無縫整合到您的工作流程中：Google Workspace、Microsoft 360、Salesforce、Zoho 等。
Alltius
alltius.ai
Alltius 是一個 GenAI 平台，可輕鬆為企業應用程式、網站和聯絡中心提供支援。借助 Alltius，您可以創建熟練、安全且準確的 AI 助手，可以在幾週內將銷售額提高 2 倍，並將支援成本降低 50%。 現代數位銷售和支援之旅已被打破。儘管為了改進它們投入了大量資金，但客戶仍然需要等待很長時間才能由支援代理解決他們的疑問，而買家則面臨著銷售代理不相關的推銷。 Alltius 透過人工智慧助理改變銷售、支援和客戶互動，幫助銷售代理商銷售更多產品、支援代理商完成訂單以及客戶找到他們需要的資訊。在實施後的幾週內，Alltius 的客戶銷售額增加了 2 倍，自助服務票偏轉增加了 1.9 ...
VOCALLS
vocalls.ai
自動化任何客戶互動。 VOCALLS 是一個企業對話式 AI 平台，可自動實現線上和線下客戶交互，以提升客戶體驗，從而節省資金並增加收入。 我們的人工智慧解決方案旨在有效管理呼入和呼出的重複客戶交互，以便客服人員可以專注於更複雜的任務。人工智慧可以全天候工作，透過語音、聊天和電子郵件快速處理客戶查詢。 * Voicebot：增加呼出和呼入呼叫。 * 聊天機器人：吸引更多客戶。 * Emailbot：重新分配閱讀和分配電子郵件的時間。 * 即時翻譯：即時翻譯，以便客服人員可以幫助每位客戶。 我們的專家與客戶密切合作，設計適合他們需求和當前技術堆疊的解決方案，包括 IVR、CRM、電話和 ...
ChatrHub
chatrhub.com
有更好的方式來服務您的客戶。簡單且強大的全通路解決方案可快速且經濟高效地吸引客戶。 ChatrHub 是一個全通路人工智慧。聊天機器人和即時代理解決方案。將您的電話、簡訊、網站小部件、社交媒體、電子郵件和團隊聊天整合到一個人和人工智慧中。動力平台。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的...
babelforce
babelforce.com
babelforce 是結合代理和自動化的可組合語音平台。我們的平台使您能夠使用任何人都可以使用的工具來創建您一直想要的客戶體驗。 如果你能在白板上畫出來，你就可以用 babelforce 來建構它。 * 自動化 90% 的日常任務 * 每 50 個代理席位可節省 100 萬歐元 * 部署 70 多種語言的 VoiceBot * 建立自助服務和工作流程自動化 * 將企業級CCaaS新增至Zendesk和其他解決方案中
Mercury
mercury.ai
Mercury 是一個易於使用、基於人工智慧的訊息傳遞和即時聊天平台，可實現客戶體驗自動化。它使企業能夠在網站聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 上提供有影響力的客戶體驗和可衡量的結果。 Mercury 使用對話式 AI 減輕了面向客戶的團隊重複服務請求的負擔，使現場代理商能夠專注於更複雜的用例。與 CRM 提供者、電子商務平台和對話設計工具的無程式碼整合允許與 Mercury 輕鬆連接。它使非技術團隊能夠以最小的設定開銷和快速的上市時間建立複雜的服務自動化，並且無需為即時聊天支援代理按席位付費。
Flip CX
flipcx.com
Flip CX 是一家軟體公司，為企業提供類似 Alexa 的語音 AI 體驗，以優化其電話管道，從而提供更好的客戶服務。 Flip CX 得到了 Amazon Alexa、Ada、Simon、Attentive、Scop Venture Capital、Bullpen 和 Forum Ventures 的支持。
Zowie
getzowie.com
Zowie 讓在線上銷售的公司能夠使用強大的自動化技術轉移門票，透過全通路收件匣關心客戶，並使用增強的客戶環境銷售更多產品。 Zowie 可以充當您的獨立客戶服務系統，也可以透過自動化技術增強您目前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及許多其他工具。 * 免費分析您的自動化潛力 |知道你要買什麼！ * 免費全通路收件匣 |節省技術費用。 * 大量整合 |與 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 連接，將您的自動化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 週內轉移多達 60% 的重複問題，並將解決時間縮短 67%。 2. ...
Kenyt
kenyt.ai
Kenyt.AI 的產品是一個對話式客戶互動平台，幫助企業透過高品質的類人體驗與客戶深度互動。 Kenyt 聊天機器人和語音機器人支援多種語言，並憑藉其先進的人工智慧引擎實現卓越的客戶參與度，準確率高達 95%，遠高於行業平均水平。該系統由多個可重複使用的工作流程組成，例如在電子商務入口網站上選擇商品、處理付款、預訂預約等，同時透過訊息應用程式建立永久的行銷後台管道。 隨著未來幾年計算從觸摸/打字轉向聊天和語音，Kenyt.AI 憑藉其深入的對話和工作流程智能，最有能力為全球企業提供高品質的對話體驗，充分利用價值超過 5B 美元的市場機會/年。創始團隊來自IIT Roorkee和IIT Mu...
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge 是首選的超級自動化、機器人流程自動化和 IT 自動化解決方案供應商。其高度先進的智慧 RPA 匯集了企業自動化所需的所有基本功能，如人工智慧、機器學習、聊天機器人、ETL、現成的 API 整合和 IT 自動化。 AutomationEdge 已向全球大型跨國公司交付其創新解決方案，例如美國運通、Capita、Coty、ICICI Lombard、HDFC Life、Smart Dubai Government、Mashreq Bank 和 Genpact 等。 AutomationEdge 協助組織跨垂直產業（無論是在人力資源、IT、前台、中台或後台）自動化執行...
Texthub
texthubai.com
正在尋找可以幫助您創建令人驚嘆的程式碼、圖像和文字的工具嗎？ Texthub AI 是您的最佳選擇！我們用戶友好的平台利用人工智慧的力量將您的想法變為現實。立即嘗試 Texthub AI 並開始創作！
Supervity
supervity.ai
Supervity（以前稱為 Techforce.ai）透過其 AI Coach 快速自動化和共享知識工作，使業務團隊能夠更快地取得成果。 如今，超過 12,000 家企業用戶（從成熟企業到快速發展的新創公司）正在使用 Supervity 的無程式碼人工智慧平台，該平台已經改變了工作場所。這些用例因行業和業務功能而異，可協助公司將銷售成果提高高達 30%，並將營運生產力提高高達 70%。 Supervity提供的解決方案可以涵蓋軟體公司及其客戶的業務流程。該解決方案支援基於 UI 和 API 的集成，以便業務團隊實現手動工作的自動化。 該平台以團隊協作為核心構建，供用戶創建無程式碼自動化...
Neocom.ai
neocom.ai
我們是 Neocom，一家充滿活力且年輕的 Saas 公司，致力於為每位線上購物者提供令人驚嘆的客戶體驗。我們幫助企業幫助他們的客戶。我們擁有最新技術，是一支擁有豐富經驗的卓越團隊。我們的人工智慧驅動的引導式銷售解決方案可以讓您吸引訪客，讓他們在您的網站上發現他們的完美產品。此外，您可以透過自動電子郵件功能與他們聯繫，並分析您在 Neocom 平台中收集的第一方和零方資料。這會帶來更多的參與度、更高的轉換率、更高的 AOV 和更少的回報。您還可以利用 Neocom 產生的見解來優化行銷或採購等其他部門。
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius 是一個客戶體驗自動化平台，它將電子商務人工智慧與可自訂的工作流程和整合相結合。 DigitalGenius 擁有 60 多個開箱即用的零售和電子商務特定用例，可幫助零售商自動回應重複的客戶查詢，例如“我的訂單在哪裡？”和退貨/退款。 這可以縮短回應和解決時間，並讓代理騰出時間來處理更複雜的查詢。
Cognigy
cognigy.com
Cognigy 利用市場上最尖端的人工智慧技術，正在徹底改變客戶服務產業。其屢獲殊榮的解決方案 Cognigy.AI 使企業能夠以任何語言、在任何管道提供即時、個人化的卓越服務。透過完美結合生成式人工智慧和對話式人工智慧來創建人工智慧代理，Cognigy 正在塑造客戶服務的未來，提高客戶滿意度並即時支援員工。 Cognigy.AI 以全球領先的對話式 AI 平台為基礎，透過一套交鑰匙解決方案提供下一代客戶服務，包括語音 AI 代理、數位聊天 AI 代理和 Agent Copilot。該平台配備了數十種預先訓練的技能，可與現有企業系統無縫協作，並向您的代理商學習，賦予他們超能力。 全球超過 ...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是全球領先的客戶支援自動化平台，協助企業透過對話式和生成式人工智慧擴展客戶服務。 作為評論平台 G2 的一貫領導者，我們的尖端技術和以客戶為中心的支援可實現跨所有基於文字的通訊管道的對話式自動化體驗。 由於內部建置和研究的人工智慧以及由 150 名員工組成的專家團隊，Ultimate 的全球客戶群涵蓋了從 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等眾多玩家。這類公司預計可在聊天、電子郵件、訊息等方面達到 60% 的自動化率（支援 109 種語言，全天候 24/7）。 我們剛推出的產品 UltimateGPT 使用與 ChatGPT 相同的生成式...
Boost.ai
boost.ai
Boost.ai 致力於提供卓越的客戶體驗，處於企業級對話式 AI 的前沿。 Boost.ai 致力於實現人與組織之間無與倫比的互動，利用尖端技術負責任地突破人工智慧的界限。其專有的自學習人工智慧平台使企業能夠大規模自動化交互，提高效率並推動積極成果。 Boost.ai 的虛擬代理深受各行業企業的信賴，始終將解決率保持在 90% 以上，每天自動執行數千次互動。 Boost.ai 成立於 2016 年，由 Nordic Capital 支持，總部位於挪威桑內斯，並在洛杉磯、哥本哈根和倫敦等城市設有全球辦事處。
Espressive
espressive.com
Espressive 提供企業級數位工作場所協助，從第一天起就可以降低成本，同時提高員工體驗、生產力和滿意度。 Espressive Barista 是我們為企業提供的虛擬支援代理 (VSA)，它將數位體驗、智慧和自動化完美結合，為員工提供超越人類能力的自助服務，從而提昇在工作中獲得幫助的體驗。 咖啡師扮演服務代理的角色，用最好的人工智慧帶來最好的人類體驗。利用專有且特定於領域的大語言模型 (LLM)、員工語言雲以及與通用 LLM 的集成，Barista 透過個性化體驗自動解決員工的疑問、問題和請求，從而使 80 至 85 名員工採用% 並將幫助台呼叫量減少50% 至70%。
Hyro
hyro.ai
Hyro 正在連接世界，一次可進行數千個由人工智慧驅動的對話。作為排名第一的自適應通訊公司，我們正在利用自然語言自動化和計算語言學將複雜的數據轉化為簡單的對話。美國各地的企業，包括 Baptist Health、Mercy Health 和 Rent.com，都相信 Hyro 能夠用簡單、快速且可擴展的自適應對話體驗來取代他們僵化的、基於意圖的聊天機器人和 IVR 系統。我們的願景是在任何對話環境中實現 24/7 自動化數位交互，以便公司能夠輕鬆溝通、轉換更多並在此過程中收集可操作的客戶見解。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot 是一個基於SaaS 的「無程式碼」、端對端「生成式AI」驅動的對話式AI 平台，可協助金融科技公司和企業透過AI 驅動的聊天機器人和語音機器人實現客戶支援自動化、增強客戶體驗和數位化引導。其 DIY「無程式碼」平台允許使用先進的工作流程建構器和對話式人工智慧工具來建構混合機器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上獲得了 10 個類別的 Emerge50 獎。 Floatbot 穩居 SaaS 類別前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作為印度銀行和金融服務的創新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 Fl...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo，對話式 AI 的 SaaS 平台， 是高效團隊的開發和執行環境。在下面找到一些快捷方式： * 語音機器人和聯絡中心 * 多語言機器人 * 即時通訊機器人 * 機器人性能和改進 * 協作和原型設計 * IT/HR 與共享服務機器人