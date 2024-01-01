替代項 - Rungway

SmartMatchApp

smartmatchapp.com

Smart Match App 是一款屢獲殊榮的婚介和會員管理軟體 CRM，為全球超過 10 萬名用戶提供服務。使用專業的配對工具來搭配您的客戶、安排介紹和約會、接收有價值的約會回饋。智慧型 CRM 軟體具有專業的配對工具和功能，可透過一個系統解決重要任務，透過智慧工作將您的業務提升到更高的水平。智慧匹配 CRM 軟體正在被各個行業所使用，從個人關係管理、商業專業配對到非營利組織管理。 1. 單獨配對客戶或讓我們的智慧演算法為您推薦配對。 2. 只需點擊幾下，即可使用可選的照片和影片進行個人化介紹。 3. 發送個人和群組電子郵件、簡訊、通知和提醒。 4. 建立自訂表單，將資料庫與行銷活動整合。...