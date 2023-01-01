替代項 - Ruler Analytics
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Miro
miro.com
Miro 是一個線上協作白板平台，使分散式團隊能夠有效地協同工作，從使用數位便籤進行集思廣益到規劃和管理敏捷工作流程。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
TheyDo
theydo.io
數位化設計思維以客戶為中心解決問題。使用經過驗證的方法大規模改造您的業務以產生突破性創新。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一種 URL 縮短工具，其中包含您共享的每個連結中的重定向像素。創建強大的品牌鏈接，點擊次數增加高達 34%。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Woopra
woopra.com
分析並視覺化從首次行銷接觸到產品使用的整個客戶旅程。立即註冊我們的免費方案。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客戶成功軟體，可協助企業了解客戶的產品使用情況、評估他們的健康狀況，並為企業提供管理和自動化客戶體驗的方法。
Attribution
attributionapp.com
歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家總部位於美國的美國公司，於 2008 年在加州聖地牙哥成立，銷售企業標籤管理、API 中心、具有機器學習功能的客戶資料平台以及資料管理產品。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven 的行銷分析軟體可協助行銷人員證明 ROI 並改善 18 個整合數位和社群管道的表現。
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai 是一個保護隱私的網站訪客和入站銷售線索評分平台，可預測每個網站訪客的購買機率和未來收入，並將這些預測轉化為： - 廣告受眾和全面轉換（智慧出價優化訊號），以最大化收入（而非潛在客戶）並消除浪費的行銷支出， - 即時洞察各種管道、受眾和廣告創意產生的流量的實際質量， - 潛在客戶和潛在客戶評分，幫助銷售團隊創建更多管道並達成更多交易。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
AdRoll
adroll.com
透過 AdRoll 的 AI 驅動行銷軟體，您可以在一個地方獲得複雜的受眾群體定位、跨通路參與、進階衡量和歸因。透過 AdRoll 的成長平台，打造出顧客喜愛的品牌，將更多訪客轉變為顧客，並提升顧客忠誠度。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
CrowdPower
crowdpower.io
建立簡單的電子郵件自動化來吸引新用戶、減少客戶流失並讓客戶與 SaaS 產品的 #1 客戶互動平台保持互動。
Insightech
insightech.com
Insighttech 為數位團隊提供清晰的數位體驗洞察，不受採樣或不完整數據的阻礙。透過 Insightech，您可以在一個易於安裝和運行的解決方案中獲得所有工具，以進行全面的行銷報告、頁面內容分析、轉換管道優化和網站平台重建。受益於專門的亞太地區支援、現場培訓、研討會和網路研討會，確保您在提升組織的體驗分析能力時持續取得成功。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
FlowMapp
flowmapp.com
簡單而強大的視覺使用者體驗平台。建立網站地圖、使用者流程和線框圖，以提供更有效率的使用者體驗規劃和網頁開發。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 使用者體驗與開發— 規劃— 團隊合作— 組織一切— 創建和展示高保真原型— 規劃與儲存內容— 與客戶溝通— 增加銷售額— 離線工作以下是FlowMapp 的工作原理→ https://www.flowmapp . com/ 範例和示範項目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免費開始 → https://www.flowmapp.com
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
Funnelytics
funnelytics.io
視覺化客戶旅程分析工具，可讓您在白板上繪製您的旅程並疊加資料以查看其實際表現。
WhatConverts
whatconverts.com
行銷機構和客戶的潛在客戶跟踪 唯一受到頂級 PPC 和 SEO 專業人士信賴的潛在客戶追蹤和報告軟體，可以為客戶增加價值。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
Zipy.ai
zipy.ai
傳統工具可能會向您拋出一系列錯誤，但 Zipy 會透過即時客戶旅程告訴您哪些問題很重要。
Latana
latana.com
在機器學習技術的支援下，Latana Brand Tracking 透過提供可擴展的品牌管理見解來幫助品牌做出更好的行銷決策。
CustomerGauge
customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Bombora
bombora.com
在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
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跨裝置和平台全面了解您的客戶。 Hubalz 為您提供了解客戶旅程並提高行銷投資報酬率的工具。
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi 讓您能夠了解每個管道的客戶體驗，並將來自 120 多個來源的即時回饋並整合到一個平台中，讓您可以全面了解客戶和消費者的想法、感受和購買情況。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
[24]7.ai
247.ai
[24]7 客戶旅程分析是一種易於使用的 SaaS 解決方案，可追蹤和分析客戶與公司互動的方式，使企業更容易識別整個客戶旅程中複雜的客戶體驗問題並採取行動。
Datatrics
datatrics.com
Datatrics 提供的機器學習功能將有助於使用者的平台隨著使用 Datatrics 的時間而變得更聰明。與接觸點的每次互動以及每次旅行都會被即時分析和處理，並用於訓練 Datatrics 演算法。
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance 是一款基於網路的飯店管理軟體，適用於中小企業和企業業務。該軟體可以很好地執行酒店管理、預訂和預訂、房間管理和線上聲譽控制。
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