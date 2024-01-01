替代項 - Routific

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart 是一家美國公司，在美國和加拿大經營雜貨配送和取貨服務。該公司透過網站和行動應用程式提供服務。該服務允許客戶從參與的零售商處訂購雜貨，並由私人購物員完成購物。

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff 提供您所需的一切服務—在特定市場配送食品、家居必需品、零食和酒類。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet 可以輕鬆管理最後一哩路的交付。直覺的路由、調度、即時追蹤、分析等。

Local Express

Local Express

localexpress.io

端到端雜貨電子商務平台，供雜貨店、餐廳、麵包店或任何其他特定行業的企業上網。

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

新鮮得令人難以置信的雜貨和餐包當天送達。

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

路線規劃與交付優化 我們讓您輕鬆交付物品或追蹤您的服務。使用您自己的車隊或在單一應用程式中將送貨外包給其他快遞員。

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine 可自動化整個雜貨訂購流程。我們向供應商支付他們交付的一切費用。雜貨商只為銷售的商品付費。

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