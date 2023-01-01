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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

第一款敏捷工具，教您如何開發優質軟體。 Roundrush 不僅僅是另一個工作流程管理平台。這是一種全新的敏捷方法，融合了SCRUM、KANBAN、TDD、XP 的最佳實踐，繼承了OKR 和Shu-Ha-Ri 的準則，並為您的團隊提供高品質的工作流程，日復一日日地指導他們如何交付高品質的成果。最終產品。

網站： roundrush.com

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